經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰出來說明台美關稅。記者余弦妙／攝影
行政院長卓榮泰出來說明台美關稅。記者余弦妙／攝影

台美關稅談判結果正式出爐。行政院長卓榮泰16日表示，台灣已與美方敲定多項關鍵共識，包括「對等關稅15%且不疊加」、半導體及其衍生產品適用《232條款》最優惠待遇，並完成台美投資合作架構布局，進一步鞏固雙方經貿與供應鏈夥伴關係。

卓榮泰指出，我方經貿談判工作小組日前於美國華府召開總結會議，並與美方代表共同見證，由我駐美代表處與美國在台協會（AIT）、美國商務部完成簽署「台美投資備忘錄（MOU）」，針對對等關稅及232關稅下的投資與產業合作內容達成共識。

卓榮泰說明，本次談判團隊秉持四大核心目標，並已取得具體成果。第一，成功爭取對等關稅再度下調至15%，且採「不疊加」計算方式，與日本、韓國及歐盟等國一致。相較去年4月原本32%的水準，歷經暫時性20%後，再度下調，實質減輕台灣出口產業負擔。

第二，在232關稅方面，台灣半導體及其衍生產品、半導體相關投資，全面適用最優惠待遇；同時也爭取到汽車零組件、木材家具15%不疊加稅率，以及航空零組件中鋼、鋁、銅衍生產品零關稅等多項關鍵成果。

第三，台灣將以「台灣模式」深化與美國的供應鏈合作。卓榮泰表示，台灣企業將自主赴美投資約2,500億美元，政府並透過公股銀行融資與信保機制，再提供2,500億美元支持，投資領域涵蓋半導體與ICT供應鏈，與美國共同打造產業聚落。他強調，「只要主峰留在台灣，山就在台灣，台灣就能立足本土、布局全球。」

第四，雙方將進一步促進貿易平衡，建立台美在全球AI供應鏈中的戰略夥伴關係，強化長期經貿合作架構。

卓榮泰形容，此次談判成果「等於擊出一支漂亮的全壘打」，高度肯定談判團隊多日密集協商的努力。他也指出，過去近10個月來，政府一方面推動談判，另一方面提前提出強化韌性的特別條例與特別預算，獲得立法院支持，為談判爭取有利基礎。

卓榮泰最後表示，這次成果顯示美方已將台灣視為重要戰略夥伴，後續仍將持續推進台美貿易協議談判，完成後依法送交立法院審議，並呼籲朝野共同支持這項得來不易的成果。

