台美關稅談判定案 工總：高度肯定

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工總肯定政府談判團隊在極為複雜的地緣政治環境下，持續與美方溝通協調，稅率降低至15%。圖為工總理事長潘俊榮。圖／本報資料照片
台美關稅定案，工總今日表示，高度肯定政府談判團隊在極為複雜的地緣政治環境下，持續與美方溝通協調，稅率降低至15%，且不與最惠國待遇（MFN）稅率疊加計算，等若成功爭取關稅與日本、南韓等主要競爭國家對齊，避免了我國出口產業在美國市場面臨明顯不利的待遇，有助於縮小與主要競爭國之間的制度性差距。

工總表示，多數製造業均對此表達肯定與感謝，也確信此一結果將有效降低關稅障礙，對我國整體出口環境具實質正面效益，有助穩定產業界對外部經貿條件與國際市場之信心。

工總表示，此次談判成果不僅顯示我國在關鍵產業領域的國際戰略地位，也大幅降低高科技及製造業赴美投資與市場布局的不確定性，對維持我國在全球高附加價值供應鏈中的角色，具有關鍵意義。

此外，工總也說，本次談判成果同步涵蓋供應鏈投資合作、半導體與AI等戰略產業合作方向，並促成台美雙方簽署投資合作備忘錄（MOU）。這顯示，政府已成功將我國產業優勢轉化為談判籌碼，為企業在全球供應鏈重組趨勢下，爭取到更具可預期性的經營環境。

工總表示，整體而言，此次談判成果對我國產業具有明確且正面的實質效益，產業界也期盼，在既有基礎上，持續透過制度化對話與政策協調，共同因應未來國際經貿環境可能出現的新變化與新挑戰，並且，隨著關稅條件逐步明朗，未來政府也應在後續政策規劃上，持續關注產業間承受能力差異，並與產業界保持密切溝通，以確保整體產業發展的穩定與均衡。

工總也建議，政府仍應關注以下三大問題，首先，相較先前市場對我關稅可能高於日韓的憂慮，此次最終稅率調整至15%，有效避免我國出口產品在價格競爭上的結構性劣勢，對資通訊產品、機械設備、工具機、扣件、水五金、汽機車零組件等高度依賴美國市場的產業而言，有助於穩定既有客戶關係與中長期訂單布局。

工總表示，相信，在當前全球貿易體系高度政治化、供應鏈加速重組的背景下，能夠維持與主要競爭國家相對一致的關稅條件，本身即是一項重要的政策成果，有助於降低企業在投資與產能配置上的不確定性。

其次，工總也說，政府仍須留意美國後續政策動向，特別是匯率議題的外溢風險，雖此次關稅談判已告一段落並取得正面成果；但美國政府近年在經貿政策上，已不再僅限於關稅工具，而是同步關注匯率、補貼、產業政策等多元面向。未來，不排除美方可能重啟或加強對貿易夥伴的匯率政策調查機制，相關發展仍值得持續關注。

在此情況下，產業界普遍期盼政府持續掌握美國經貿政策整體走向，提前進行風險研判與溝通說明，避免非關稅因素成為影響我國出口與產業布局的另一項不確定來源。

第三，工總表示，關稅條件趨於對等，並不代表所有產業面臨的壓力同步消失。在全球供應鏈持續朝向區域化、友岸化（friend-shoring）與在地化發展的趨勢下，部分產業仍可能面臨產能外移、上下游結構失衡，或中小企業被擠壓的風險。

工總指出，特別是我國出口結構中，仍有相當比重集中於中小企業密集、附加價值相對有限的產業領域，若供應鏈調整速度過快，或訂單轉移過於集中，恐對產業生態系與就業穩定產生長期影響。工總認為，未來政策重點除持續深化國際經貿合作外，也宜同步關注產業鏈完整性與結構平衡，協助企業在新一輪全球經濟重組中穩健轉型。

