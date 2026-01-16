台灣模式遭疑產業外移 鄭麗君：供應鏈合作不是Move是Build

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君（中）、政委楊珍妮（左）、駐美代表俞大㵢（右），台灣時間16日上午在美國舉行記者會，說明台美關稅貿易談判結果。圖／取自駐美代表處臉書
台美對等關稅談判歷經9個月，行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處開記者會說明結果，我國關稅降為15%且不疊加最惠國待遇、以台灣模式進軍美國供應鏈。外界關注是否變相導致台灣產業外移、掏空台灣？鄭麗君說，台美政府與政府（G2G）合作，協助美國打造產業聚落，降低企業成本與投資風險，相信供應鏈合作不是Move，而是Build。

鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日晚間出發赴美，與美方進行第6輪實體磋商，結果為調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及衍生品232關稅取得最優惠待遇，同時以台灣模式引領業者進軍美國供應鏈。媒體詢問，台灣產業鍊是否變相成外移、掏空台灣，在台產業如何保持競爭力？

鄭麗君回應，以台灣模式跟美國來磋商供應鏈合作，最重要的目標是這並不是產業的外移，而是我國科技產業的延伸跟擴張。過去幾年，看到台灣半導體業者在國外擴大投資布局，且我國半導體產業的總產值一直在成長。2023年半導體產業的總產值是4.3兆；2024 年總產值5.3兆、2025年是6.5兆。隨著我方擴大國際布局，半導體產業的產值也持續在成長。

鄭麗君說，台灣高科技產業已經是一個國際級的產業，許多的高科技產業會基於客戶需求、市場需求，以及產業壯大的一個戰略目標布局國際，我方政府也支持台灣企業「根留台灣」，擴大在台灣投資，過去推動擴大台灣投資方案，現在持續推動投資台灣2.0，當我國企業壯大希望布局全球的時候，產業界也期待政府能夠跟他們一起打造在國際的供應鏈。

鄭麗君指出，台灣模式是跟產業界面談過程當中，業界所提出來希望政府能夠協助融資信保；當他們在每個國家單打獨鬥的時候，盼在台灣成功的產業聚落經驗，透過台美政府與政府（G2G）合作，協助美國打造產業聚落，降低企業成本與投資風險，協助打造產業聚落，相信供應鏈合作不是Move，而是Build。

