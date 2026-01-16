關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台灣智庫推估，與4月的32%相比，調降關稅將對我國產業出口、相關就業及GDP成長的衝擊減緩達八成。另美方將擴大投資我國半導體等「五大信賴產業」。

鄭麗君表示，對等關稅調降為15%且不疊加原MFN稅率。是美國主要逆差國中的最優惠待遇，與日、韓、歐盟等美國盟友相同，將彼此競爭立足點拉齊。其中15%且不疊加計算方式，也與日、韓、歐盟相同。稅率調降後，我國工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升。

鄭麗君說明，根據台灣主要智庫推估，與4月32%相比，將對我國產業出口、相關就業及GDP成長的衝擊減緩達八成。所謂「15%不疊加」是美國給予歐盟、日、韓、瑞士等國家的計算方式，當MFN加對等關稅小於15%時，就以15%為稅率；但若MFN本身就大於 15%，則從其MFN計算。另外我方也向美方爭取超過1000項的對等關稅豁免。

至於232半導體關稅部分，鄭麗君也說，美方尚未正式公布半導體及其衍生品的232最終稅率，台美是在預設情境下磋商，美方承諾未來制定相關稅率時，不論為何都將給予台灣最優惠待遇，是全球第一個獲美方承諾最優惠待遇的國家，免除產業未來不確定性。

鄭麗君指出，包含零關稅配額、配額外優惠、營運原物料豁免、特定產業優惠等，像是爭取到赴美投資企業設廠及營運所需的原物料、設備、領組件等，可豁免對等關稅及232關稅，降低在美生產成本；除半導體關稅優惠待遇外，我方也成功爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件等多項232關稅最優惠待遇；針對美方未來可能新增進行232調查的品項，台美也已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。

鄭麗君還說，將以「台灣模式」協助產業進入美國供應鏈，包括我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等，且並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制。

鄭麗君說，美國希望打造本土AI供應鏈，我方則以「根留台灣、布局全球」為最重要國家總體戰略，我國除擴大對美投資外，雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將擴大投資我國「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。美國進出口銀行及美國國際開發金融公司等美國金融機構，也將適時與我方合作。

鄭麗君說，因雙方仍在進行法律檢視中，我方將另擇期與美國貿易代表署進行文件簽署，待協議簽署後將詳細對外說明，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。