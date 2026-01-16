美國要台灣40%半導體產能？鄭麗君回應了
美國商務部長盧特尼克表示，美國總統川普任內目標是將台灣半導體產能40%轉移到美國。對此，行政院副院長鄭麗君16日表示，這是美國對於晶片自給率的國安目標，台灣參與其中，但不是由台灣單獨來完成。
鄭麗君解釋，盧特尼克部長所提到的比率，就我方理解，是美國希望本土晶片自給率的國安目標，每個國家有其追求的國安目標，台灣身為高科技夥伴，我們參與其中，美國也有其他友好的高科技夥伴，也有自己的業者，是大家一起在美國共同振興AI產業發展，引領AI商機，不是由台灣單獨來完成。
鄭麗君強調，每個國家有其追求的國安目標，更重要的是如何支持台灣高科技產業在國際擴大及延伸。
