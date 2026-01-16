快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

聽新聞
0:00 / 0:00

擴大對美投資恐掏空台灣？鄭麗君：供應鏈合作不是 move 是 build

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

台美關稅談判完成，台灣企業對美投資達2,500億美元，外界擔憂產業外移，台灣是否遭到掏空？行政院副院長鄭麗君16日表示，以台灣模式跟美國磋商供應鏈合作，最重要的戰略目標是：這不是產業外移，而是科技產業的延伸跟擴展，「供應鏈合作不是move，而是build。」

台灣對等關稅降至15％，232條款享有最優惠待遇，並將擴大雙向投資，鄭麗君16日9時召開記者會，說明相關議題。

外界擔憂，對美擴大投資，是否造成供應鏈打包出走、實質掏空台灣？鄭麗君回應，以台灣模式跟美國磋商供應鏈合作，最重要的戰略目標：這不是產業外移，而是科技產業延伸跟擴展。

鄭麗君指出，近年半導體業者在國外擴大投資布局，這幾年來，台灣半導體總產值持續成長， 2023年總產值4.3兆元，2024年5.3兆，2025年6.5兆，隨著擴大國際布局，產值也在成長，已經成為國際級產業，基於客戶、市場需求，展開國際布局，但政府同時支持企業根留台灣，擴大在台投資。

鄭麗君說，她身為政院副院長，推動擴大投資台灣方案，並持續協助解決基礎建設、人才等問題，當產業壯大，希望布局全球，也期待政府提供協助，打造國際供應鏈，此次所提台灣模式是與產業座談時業界所提，希望政府提供融資信保，在產業聚落方面由政府協助，「供應鏈合作不是move，是build。」

台美關稅

延伸閱讀

台美關稅出爐 鄭麗君：汽車關稅仍需後續討論

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU 鄭麗君9時召開記者會

談判團隊六度赴美磋商…半導體關稅優惠 有共識

小心AI競爭對手尤其是對岸 黃志芳：把狼性發揮在AI應用上

相關新聞

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。行政院副院長鄭麗君今在駐美...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

台半導體將擴大對美投資 李彥秀：協議送立院一定嚴審

美台關稅談判落幕，美國華府同意將商品關稅降至15%，台灣半導體企業須承諾增加對美國投資及授信額度共計5千億美元。國民黨立...

台美達共識：15%關稅不疊加、232最惠國待遇、投資+信保5000億美元

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體...

美對台對等關稅15％ 勤業眾信：美半導體戰略藍圖底定 牽動供應鏈調整

美國商務部公布美國對台灣產製貨品適用之對等關稅稅率合計不超過15%，並針對232條款部分商品（如：汽車零組件）提供關稅優...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。