快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加，行政院副院長鄭麗君（中）等人開記者會說明。圖／取自UDNTV
台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加，行政院副院長鄭麗君（中）等人開記者會說明。圖／取自UDNTV

台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處舉行記者會中表示，此次達成兩個最優惠待遇、四項目標，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。

鄭麗君與行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

鄭麗君表示，台美談判歷經9個月，整體的談判結果是我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%，不疊加，是美國逆差國中最低的稅率；232最優惠待遇，針對美國未來若徵收232半導體及衍生體關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。

鄭麗君說，回顧整個談判以來，我國面對最大的挑戰是，台灣是美國第六大的貿易逆差國，同時也是對美國而言最重要的半導體製造國，高達九成是來自於半導體衍生品以及ICT產品的數據，因此台美的談判必須同時就對等關稅及232各項關稅，同時和美國貿易代表署（USTR）及美國商務部來磋商。

鄭麗君指出，這次關稅談判達成主要四個目標，包括第一，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平；第二，成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇；第三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落；第四，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加，行政院副院長鄭麗君（中）等人開記者會說明。圖／取自UDNTV
台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加，行政院副院長鄭麗君（中）等人開記者會說明。圖／取自UDNTV

台美關稅 鄭麗君

延伸閱讀

有批台幣好便宜你要不要？《經濟學人》警告的「台灣病」是否有理

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU 鄭麗君9時召開記者會

盧特尼克談台美協議：「川普任內」要把台灣半導體供應鏈四成搬到美國

盧特尼克：川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美

相關新聞

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。行政院副院長鄭麗君今在駐美...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

台半導體將擴大對美投資 李彥秀：協議送立院一定嚴審

美台關稅談判落幕，美國華府同意將商品關稅降至15%，台灣半導體企業須承諾增加對美國投資及授信額度共計5千億美元。國民黨立...

台美達共識：15%關稅不疊加、232最惠國待遇、投資+信保5000億美元

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體...

台美關稅出爐 卓揆：談判打出全壘打 關稅降、投資定錨

台美關稅談判結果正式出爐。行政院長卓榮泰16日表示，台灣已與美方敲定多項關鍵共識，包括「對等關稅15%且不疊加」、半導體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。