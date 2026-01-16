台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處舉行記者會中表示，此次達成兩個最優惠待遇、四項目標，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。

鄭麗君與行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

鄭麗君表示，台美談判歷經9個月，整體的談判結果是我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%，不疊加，是美國逆差國中最低的稅率；232最優惠待遇，針對美國未來若徵收232半導體及衍生體關稅時，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。

鄭麗君說，回顧整個談判以來，我國面對最大的挑戰是，台灣是美國第六大的貿易逆差國，同時也是對美國而言最重要的半導體製造國，高達九成是來自於半導體衍生品以及ICT產品的數據，因此台美的談判必須同時就對等關稅及232各項關稅，同時和美國貿易代表署（USTR）及美國商務部來磋商。