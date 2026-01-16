快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅談判結果 台新投顧李鎭宇看好四大突破效益

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
針對台北關稅談判結果，台新投顧副董事長李鎭宇看好四大突破效益。圖/本報資料照片
針對台北關稅談判結果，台新投顧副董事長李鎭宇看好四大突破效益。圖/本報資料照片

台新投顧副董事長李鎮宇今日分析，這次台美關稅談判結果有四大突破，分別為取得最優惠盟國待遇，並且有全球首例的最優惠的半導體關稅，還有獨創台灣模式的供應鏈合作以及全球AI供應鏈戰略夥伴。

對於半導體關稅最優惠，李鎮宇分析，美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率，而且台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場布局不確定性。而且還能夠擴大範圍，優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件（含鋼、鋁、銅衍生品）。

對於取得「最優惠盟國待遇」，李鎮宇認為，關稅降至15%，而且稅率不疊加原MFN稅率，可使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點，並且大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。

對於此次談判結果獨創「台灣模式」供應鏈合作，李鎮宇表示不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主，更能夠自主投資，資金支持的來源為企業自主投資2,500億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高2,500億美元信用保證額度支持，同時美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。

李鎮宇也認為，由於美方也會雙向投資，並且擴大投資台灣半導體、AI、國防、安控、通訊生技這五大產業，並且也有金融支持，由美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）支持美國私部門投資台灣關鍵產業，因此更可深化台灣成為全球AI供應鏈戰略夥伴。

台美關稅

延伸閱讀

台美關稅拍板定案降至15% 嘉義傳產鬆口氣…迎復工曙光

台美關稅對科技業影響 法人正向看待：有「政策護城河」效果

台半導體將擴大對美投資 李彥秀：協議送立院一定嚴審

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU 鄭麗君9時召開記者會

相關新聞

關稅調降 鄭麗君：出口、GDP衝擊減8成 美將擴大投資我五大信賴產業

台美關稅拍板，達成包含關稅和日韓一樣15%不疊加等四項目標。行政院副院長鄭麗君今在駐美代表處辦記者會，鄭麗君表示，根據台...

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

台美關稅經雙方多次談判，美東時間15日結束總結會議，包含關稅和日韓一樣15%不疊加等關鍵結果。行政院副院長鄭麗君今在駐美...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

台半導體將擴大對美投資 李彥秀：協議送立院一定嚴審

美台關稅談判落幕，美國華府同意將商品關稅降至15%，台灣半導體企業須承諾增加對美國投資及授信額度共計5千億美元。國民黨立...

台美達共識：15%關稅不疊加、232最惠國待遇、投資+信保5000億美元

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體...

美對台對等關稅15％ 勤業眾信：美半導體戰略藍圖底定 牽動供應鏈調整

美國商務部公布美國對台灣產製貨品適用之對等關稅稅率合計不超過15%，並針對232條款部分商品（如：汽車零組件）提供關稅優...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。