台美關稅談判結果 台新投顧李鎭宇看好四大突破效益

台新投顧副董事長李鎮宇今日分析，這次台美關稅談判結果有四大突破，分別為取得最優惠盟國待遇，並且有全球首例的最優惠的半導體關稅，還有獨創台灣模式的供應鏈合作以及全球AI供應鏈戰略夥伴。

對於半導體關稅最優惠，李鎮宇分析，美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率，而且台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場布局不確定性。而且還能夠擴大範圍，優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件（含鋼、鋁、銅衍生品）。

對於取得「最優惠盟國待遇」，李鎮宇認為，關稅降至15%，而且稅率不疊加原MFN稅率，可使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點，並且大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。

對於此次談判結果獨創「台灣模式」供應鏈合作，李鎮宇表示不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主，更能夠自主投資，資金支持的來源為企業自主投資2,500億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高2,500億美元信用保證額度支持，同時美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。

李鎮宇也認為，由於美方也會雙向投資，並且擴大投資台灣半導體、AI、國防、安控、通訊生技這五大產業，並且也有金融支持，由美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）支持美國私部門投資台灣關鍵產業，因此更可深化台灣成為全球AI供應鏈戰略夥伴。