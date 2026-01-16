台美關稅降至15% 半導體業者：台以更高赴美比重換取政策與市場的確定

快訊

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
汎銓科技董事長柳紀綸認為，台灣獲15%關稅與最惠國待遇，美國獲得加速打造本土先進半導體製造與關鍵供應鏈的明確訊號。圖／本報資料照片
台美貿易關稅談判底定，台灣獲15%關稅與最惠國待遇，半導體產業鏈業者指出，這是美國獲得加速打造本土先進半導體製造與關鍵供應鏈的明確訊號。

汎銓董事長柳紀綸今日受訪時表示，對台灣而言，回應的方式將是以更高比重的赴美製造與供應鏈落地，換取更穩定的市場進入、政策可預期性與長期客戶綁定。汎銓深耕材料分析，是台廠率先布局美國材料分析及故障分析廠商，並在矽谷設立分析實驗室。

他強調，台美對等關稅貿易談判拍板，意謂台美合作更緊密，赴美製造比重提高成為長期路徑。

柳紀綸表示，台美關稅談落致正面發展，將使台美半導體合作正走向制度化與常態化。美國用最惠國待遇吸引投資，核心是提高在地製造占比、降低供應風險；台灣則以供應鏈能力與工程效率回應。結果將是產能與人才配置更全球化：台灣維持技術母體與研發核心，同時在美國建立可承接政策與客戶需求的量產與供應鏈節點。

他強調，台美合作不是單向「台灣搬去美國」，同時也會帶動美國設備大廠把更多研發協作、應用工程與驗證資源靠近全球最密集的研發戰場—台灣。當專案節奏加快、驗證迭代縮短，能提供高產能、快交期與高階分析能力的在地夥伴更關鍵。例如汎銓即在台灣既有的廠房布局與技術領先，將在「設備商研發更靠近台灣」的趨勢下，取得更深的合作深度與更高的專案密度。

柳紀綸進一步表示，這次最惠國待遇的訊號，本質是全球供應鏈重組的加速鍵：台灣以更高赴美比重換取政策與市場的確定性；產業挑戰是資本與人才再配置，機會則是更長期、更穩固的國際合作框架。對汎銓而言，美國據點承接在地化製造帶來的新增需求，台灣基地承接設備商與研發協作加碼的高階分析需求；兩者不是取代，而是加乘。

