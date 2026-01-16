台美關稅拍板定案降至15% 嘉義傳產鬆口氣…迎復工曙光

台美關稅貿易談判拍板定案，雙方官員完成備忘錄（MOU）簽署，對長期以美國為主要出口市場的台灣傳統產業而言，無疑是一劑強心針。尤其塑膠機械、機械設備等產業，過去半年承受高關稅壓力，如今稅率調降，業者直呼「終於能放下心中大石」，也為農曆春節前的產業景氣帶來難得的好消息。

嘉縣府勞青處統計，去年美國對台課徵20%以上關稅並疊加後，直接衝擊以輸美為主的製造業成本，部分業者不堪負荷，陸續申報減班休息。高峰期全縣共有5家以上業者實施減班休息，涵蓋機械業、塑膠製品及其他製造類別，影響員工人數一度超過百人，最多達120人。不過隨著台美關稅談判塵埃落定，目前減班休息家數已降至2家、43人，整體情勢明顯趨緩，預期後續將陸續回歸正常生產。

嘉義黃姓塑膠機械業者指出，從去年8月起，美國對台灣產品實施20%對等關稅後再層層疊加，總稅率最高達23.1%，幾乎吞噬業者原本就有限的利潤，讓輸美訂單壓力倍增。這段期間，業者只能咬牙苦撐，對市場前景充滿不確定感。如今台美談判結果出爐，關稅降回15%，與日本、韓國站在相同競爭起跑點，至少讓企業在美國市場不再提心吊膽，經營壓力大幅減輕。

不過，業者也坦言，關稅只是暫時喘口氣，國際競爭的挑戰並未消失。面對中國及其他國家的價格競爭，加上地緣政治風險升高、國際局勢動盪，傳統產業反而必須更加謹慎。黃姓業者強調，傳產不能坐等政府資源或政策調整，而是要在逆境中培養韌性，尋找利基產品與市場區隔，「同中求異、同中求利」，才能站穩腳步。

他也直言，此次台美談判受益最大的仍是半導體等科技產業，傳統產業終究得靠自身優勢打拚。在美國強勢貿易作風、國際多地衝突頻仍的環境下，企業經營如履薄冰，唯有步步為營、持續升級，才能在險峻的全球市場中存活並突圍。