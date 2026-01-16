台美關稅對科技業影響 法人正向看待：有「政策護城河」效果

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台美關稅定案，台股早盤大漲，衝上3萬1千點大關，再刷新高。圖／本報系資料照片
台美關稅拍板，台承諾在美投資5000億美元，換來關稅稅率降至15％，法人表示，美國將對台灣關稅自20％調降至15％，與日韓歐齊平，並提供半導體設備大幅關稅豁免，讓台灣重新站回與競爭對手同樣的稅率基準。法人解讀，美國接受「台灣模式」做法，使台灣在供應鏈重組中不被邊緣化。

台北股市開盤大漲逾500點，一舉飛躍3萬1千點大關，最高衝上3萬1339點，再刷盤中新高紀錄。

法人分析整體關稅談判結果表示，關稅案的底定將有效減輕台灣企業因關稅不確定性所承受的策略壓力，以及讓台灣在中美科技競爭框架下維持關鍵角色地位。

對科技業的影響部分，法人認為偏向正向、甚至帶有「政策護城河」效果，因為半導體將持續獲得全球最優惠稅率、設備進口享免稅，其次是美國首次全面接受所謂「台灣模式」做法，使台灣在供應鏈重組中不再被邊緣化。同時，2500億美元「直接投資」承諾，明確框定半導體、AI、能源產業，使相關台廠在美布局的誘因大幅提升。

對傳統產業而言，則是競爭力跟競爭對手拉齊且出口負擔減輕。工具機、手工具等傳統產業將因稅率回到 15%。另外，汽車零組件、木材等品項在232條款下也取得最優惠待遇，降低長期成本壓力。

至於關稅對台股的影響，法人表示，短期因政策不確定性解除以及美台關係在半導體層面的「政策風險折價」顯著下降的情況下，市場將回歸基本面並由科技股持續領軍上行。半導體、先進製程、AI相關供應鏈，因政策能見度顯著提升，將持續吸引外資與長線資金配置；相對地，未具備技術門檻或美國投資敘事的產業，受惠程度有限。

