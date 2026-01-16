直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU 鄭麗君9時召開記者會

快訊

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。行政院副院長鄭麗君於美東時間1月15日晚間8時（台灣時間1月16日早上9時）召開記者會說明，並於駐美代表處臉書直播。

台美貿易談判底定，雙方簽約後合影，由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處俞大㵢。行政院／提供
工作小組表示，美方於14日公布第一波232半導體關稅，僅先對部分晶片（伺服器、顯示卡及電腦零組件先進運算晶片）課徵25%關稅，但依據美方所公布政策，未來可能持續對更多半導體產品加徵關稅或調整半導體關稅稅率。

由於美方已承諾給予我半導體、半導體衍生品業者最優惠待遇，將大幅降低我國半導體相關業者在美國市場布局的不確定性。美方亦承諾，台灣企業赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備、零組件等，可豁免相關對等關稅及232關稅。

除半導體關稅優惠待遇外，我方也成功爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅最優惠待遇；針對美方未來可能新增進行232調查的品項，台美雙方也已議定將建立持續諮商最優惠待遇的機制。

另外，我方也順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。經過多次磋商，美方認同並接受我國以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，這將有助於我國業者成功在美國拓展半導體及ICT產業版圖，這不僅將厚植台灣科技產業實力，更進一步深化台美經貿戰略合作。

行政院副院長鄭麗君(中)、政委楊珍妮(左)與駐美代表俞大㵢(右)，台灣時間上午在美國舉行記者會，說明<a href='/search/tagging/2/台美關稅' rel='台美關稅' data-rel='/2/246346' class='tag'><strong>台美關稅</strong></a>貿易談判結果。圖／駐美代表處臉書
