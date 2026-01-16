快訊

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

影／盧特尼克談台灣巨額投資：川普的保護很重要 台灣想讓他滿意

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國商務部長盧特尼克2025年12月19日在華府白宮羅斯福廳出席由美國總統川普舉行、宣布降低藥品價格的活動時發言。路透
美國與台灣敲定貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15%。作為交換，台灣半導體科技業者直接投資與政府信用保證合計5000億美元。美國商務部長盧特尼克接受CNBC專訪時表示，台灣之所以做出「對美國境內生產的巨大承諾」，關鍵原因在於台灣希望讓美國總統川普「感到滿意」。

南華早報與CNBC報導，盧特尼克將這波大規模的「產業回流美國」行動，形塑為不只是單純的商業交易，而是台灣為了維持與川普之間的關係、所必須採取的戰略性選擇。他也警告，若台灣半導體業者未依承諾在美國設廠，輸美關稅稅率可能高達100%。

主持人隨後追問，這是否意味著談判桌上「拿的是大棒，而非胡蘿蔔」，並指出盧特尼克才剛結束台美談判，詢問台灣方面是否在協商過程中正面承認、並與美方討論過中國帶來的安全與供應鏈風險，同時指出：「鑑於中國在各地採取的一些侵略性策略，讓台灣半導體產業不再高度集中，對各方都有助益。」

盧特尼克對此表示：「沒錯，他們（台灣）需要讓我們的總統滿意。」他解釋，因為川普是「保護他們國家的關鍵，所以他們需要讓他滿意。你問他們為什麼會這樣做？這是一項在美國本土生產的巨大承諾，而答案就是，因為川普對保護他們至關重要，所以他們想讓我們的總統滿意。」

他表示，台灣方面希望雙方關係「保持非常正面的狀態」，這項將產業帶回本土的承諾是出於國家安全考量，「我們需要半導體，我們需要在美國製造半導體。我們不能依賴一個距離我們約1萬4500公里遠的國家，來提供這類攸關國家安全的根本產品。所以我們要把半導體帶回美國。這是川普承諾過的事，也是我們現在全力要兌現的目標。」

