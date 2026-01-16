聽新聞
關稅拍板！台美官員簽署 MOU 合照曝光…鄭麗君9時召開記者會
台美關稅談判傳來好消息，確認美國對台對等關稅降至15％，且不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇等多項共識。行政院副院長鄭麗君將於美東時間1月15日晚間8時（台灣時間1月16日早上9時）召開記者會說明，並於駐美代表處臉書直播。
行政院表示，由鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。
行政院也曝光台美雙方簽署MOU後合影，包括AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、鄭麗君、楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢。
