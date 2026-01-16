關稅拍板！台美官員簽署 MOU 合照曝光…鄭麗君9時召開記者會

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。

2026-01-16 08:57