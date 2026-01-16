關稅談判結果恐重挫台積電？連賢明給出四個字結論

台美關稅談判出爐！台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，但先進製程總投資金額拉高至2,500億美元，這比先前台積電（2330）承諾的1,650億美元，還多出850億美元，如果全由台積電承擔，對台積電是好是壞？中經院院長連賢明認為「見仁見智」，但假設是台積電的話，新承諾投資不太可能在美國總統川普任內完成。此外，他也認為這次的投資協議內容，政府部分談的比日本韓國歐洲都來得優。

連賢明16日在臉書貼文指出，商務部長Lunick出來講台灣貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含三個部分：大開放，大採購，大投資。這部分應該是台灣貿易協議中承諾的投資部分。

連賢明歸納本次協議有四大重點。第一，我方先進製程總投資金額為2,500億美元，這比原先台積電承諾的1,650億，還增加850億美元，這可以是台積電或其他廠商，但沒有清楚說明新增投資的時程。

第二，台灣政府政府承諾協助其他科技公司，提供最高達2,500億美元的信用保證。第三，台灣政府承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。第四，關稅水準為15%，其中已包含最惠國待遇（MFN）關稅（就是俗稱不疊加）。

連賢明表示，比較關鍵的應是台積電等廠商答應新增850投資。根據15日台積電法說會，董事長魏哲家說第二廠剛蓋完要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠和第四廠接著會開始蓋。連賢明評估，假設新增的850投資全由台積電負擔，這些新承諾投資不太可能在川普任內完成，不過也有可能是其他科技廠商投資。而台積電等廠商可以免除半導體關稅(Section 232)以及設廠的設備和器材也可以免稅。

從公布的投資協議內容來看，連賢明認為，政府部分談的比日本韓國歐洲都來的優。政府就提供信用保證 (上限250億美金），不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。

對台積電好不好當然就見仁見智。還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。是說台積電ADR夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。