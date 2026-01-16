快訊

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

關稅談判結果恐重挫台積電？連賢明給出四個字結論

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台積電。記者尹慧中攝影／聯合報系資料照
台積電。記者尹慧中攝影／聯合報系資料照

台美關稅談判出爐！台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，但先進製程總投資金額拉高至2,500億美元，這比先前台積電（2330）承諾的1,650億美元，還多出850億美元，如果全由台積電承擔，對台積電是好是壞？中經院院長連賢明認為「見仁見智」，但假設是台積電的話，新承諾投資不太可能在美國總統川普任內完成。此外，他也認為這次的投資協議內容，政府部分談的比日本韓國歐洲都來得優。

連賢明16日在臉書貼文指出，商務部長Lunick出來講台灣貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次。各國的貿易協議都包含三個部分：大開放，大採購，大投資。這部分應該是台灣貿易協議中承諾的投資部分。

連賢明歸納本次協議有四大重點。第一，我方先進製程總投資金額為2,500億美元，這比原先台積電承諾的1,650億，還增加850億美元，這可以是台積電或其他廠商，但沒有清楚說明新增投資的時程。

第二，台灣政府政府承諾協助其他科技公司，提供最高達2,500億美元的信用保證。第三，台灣政府承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資。第四，關稅水準為15%，其中已包含最惠國待遇（MFN）關稅（就是俗稱不疊加）。

連賢明表示，比較關鍵的應是台積電等廠商答應新增850投資。根據15日台積電法說會，董事長魏哲家說第二廠剛蓋完要開始裝機，預計2027年下半年投產，第三廠和第四廠接著會開始蓋。連賢明評估，假設新增的850投資全由台積電負擔，這些新承諾投資不太可能在川普任內完成，不過也有可能是其他科技廠商投資。而台積電等廠商可以免除半導體關稅(Section 232)以及設廠的設備和器材也可以免稅。

從公布的投資協議內容來看，連賢明認為，政府部分談的比日本韓國歐洲都來的優。政府就提供信用保證 (上限250億美金），不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。

對台積電好不好當然就見仁見智。還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。是說台積電ADR夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。

台美關稅

延伸閱讀

台積電本季毛利率挑戰驚人的65% 董座魏哲家預告今年又將強勁成長

台積董座霸氣回應英特爾競爭 魏哲家：大客戶訂單不鬆動

AI需求是真的 魏哲家喊電力要足

台積電今年資本支出 飆新高 預期520-560億美元

相關新聞

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU 鄭麗君9時召開記者會

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。

台美達共識：15%關稅不疊加、232最惠國待遇、投資+信保5000億美元

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

影／盧特尼克談台灣巨額投資：川普的保護很重要 台灣想讓他滿意

美國與台灣敲定貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15%。作為交換，台灣半導體科技業者直接投資與政府信用保證合計500...

關稅定案…半導體拿232優惠、傳產復活！網嘆生活無感：汽車關稅呢？

台美關稅談判正式定案。行政院表示，台美雙方已完成總結會議，確認台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN，並取得半導體及半導體衍生品232關稅最惠國待遇，同時簽署投資合作備忘錄（MOU）。相關結果一早曝光

關稅拍板！台美官員簽署 MOU 合照曝光…鄭麗君9時召開記者會

台美關稅談判傳來好消息，確認美國對台對等關稅降至15％，且不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇等多項共識。行政院副院長鄭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。