關稅定案…半導體拿232優惠、傳產復活！網嘆生活無感：汽車關稅呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友大嘆無感，質疑付出了鉅額投資承諾，卻換不到買車變便宜，直問「農產品跟汽車為何都沒有」。美聯社
台美關稅談判正式定案。行政院表示，台美雙方已完成總結會議，確認台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN，並取得半導體及半導體衍生品232關稅最惠國待遇，同時簽署投資合作備忘錄（MOU）。相關結果一早曝光後，迅速在股市與社群平台掀起討論。

依據中央社整理，台灣此次談判聚焦對等關稅與232條款，最終達成四大重點，包括稅率與日、韓、歐盟齊平、半導體與多項產品取得232最優惠待遇，以及以「台灣模式」深化供應鏈與AI戰略合作。行政院指出，這將有助於降低台灣業者赴美布局的不確定性，並提升工具機、手工具等傳統產業的國際競爭力。

在投資架構上，官方說明，第一類為台灣企業自主投資美國2500億美元，涵蓋半導體、AI應用、電子製造服務與能源等；第二類則是政府以信用保證機制，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，協助半導體與ICT供應鏈赴美投資。行政院強調，後者並非政府直接出資，而是建立信用支持機制。

消息一出，PTT股板正面反應不少，有人直呼「噴」、「就目前公佈來看似乎還不錯」、「差不多等於FTA了，因為韓國日本一樣稅率」、「傳產這樣不錯復活」、「台灣贏麻了 最惠國待遇」，也有人看好盤勢，「今天可能又要創高了XD 傳產復活！GG創高！GoGo」。

不過，質疑聲音同樣存在，焦點多集中在未談到的項目，有人直問「所以汽車關稅，貨物稅都不改？」、「我說那汽車關稅呢？」、「農產品跟汽車沒有？」也有人對投資結構不以為然，「談了個寂寞，有夠爛」、「被扒一層皮還開心」、「喪事喜辦」。

