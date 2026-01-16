美台達貿易協議　專家：經濟緊密結合估台積電將增資

快訊

台美今天達成貿易協議，美對台的對等關稅將調降為15%且不疊加，雙方將擴大供應鏈投資合作。美學者分析，這可能是美台最接近「雙邊貿易協定」的一次，有助經濟更緊密結合；相信台積電是未來台企新增對美投資的其中一環。

台美今天分別宣布這項消息，根據美國商務部發布的事實清單，美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處今天簽署一項貿易協議，建立美台之間的戰略經濟夥伴關係。

商務部指出，台灣半導體和科技企業將進行至少2500億美元新的直接投資，用於在美建立與擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力；台灣也將提供至少2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的額外投資，支持在美建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。另外，美國與台灣將在美國境內建立世界級的產業園區。

●台對美投資合計5000億美元　雙邊經濟更緊密結合

哈德遜研究所國際經濟專家華特斯（Riley Walters）今天接受中央社記者視訊訪問分析，像是台積電這類的台灣公司將進行2500億美元的直接投資，再加上台灣政府可能提供2500億美元的信用保證，合計共是5000億美元來自台灣對美的新投資。

他認為，這已超過整個美台關係歷史上，台灣企業對美投資的總和，「這對美台經濟關係的未來具有重大意義」。

華特斯指出，對比日本承諾對美投資5500億美元、韓國承諾投資3500億美元，台灣投資的金額十分可觀。

他也說，有鑒於台灣將對美投資的規模和協議本身的龐大程度，「這很可能是美國與台灣歷來最接近雙邊貿易協定的一次」。在拜登政府時期，美台曾協商「21世紀貿易倡議」，主要處理非關稅壁壘問題，而這次的協議直指貿易核心，並把重點放在投資和未來供應鏈上，讓美台經濟更緊密結合。

他相信，台積電會是這項投資計畫的其中一部分。

紐約時報（New York Times）本週稍早報導，台美雙方接近達成貿易協議，台積電將增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

●ICT需求持續增長　台灣仍是全球製造樞紐

華特斯分析，隨著越來越多台企赴美投資，台灣企業將逐漸成為美國經濟中不可或缺的一部分。像這樣龐大的投資宣布，勢必會讓台灣內部有些人感到不安，擔心台灣產業安全被掏空，但他不認為會發生那樣的情況。

他指出，許多產業專都預期，未來10年資通訊（ICT）產品的需求會持續爆炸性成長，這些投資並非要取代台灣。台灣企業將在美國成功營運，台灣本土的製造產能仍會持續存在，全球仍會高度依賴台灣作為製造樞紐。

●適用232條款關稅　台美協議確保台灣獲優惠待遇

在關稅方面，美國商務部指出，美國對台灣貨品對等關稅總計不超過15%。這與日、韓、歐盟的稅率相同。

有關232條款關稅方面，商務部指出，未來將獎勵在美投資的台灣半導體業者。業者於核准建廠期間，可能獲准豁免相關關稅進口計劃產能2.5倍的產品，超過限額的進口量將適用232條款關稅的較低優惠稅率；完成建廠計畫業者仍可獲准免繳232條款稅，免稅進口量為新產能的1.5倍。

華特斯表示，川普政府本週稍早宣布，對經由美國轉運的部分半導體產品課徵25%，預期接下來還會有涵蓋半導體及其衍生產品相關的關稅宣布。台美這項協議簽署的時機確保台灣能獲優惠待遇。

