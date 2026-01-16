美台達協議！關稅降至15% 涉5,000億美元晶片投資和授信

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普政府和台灣達成貿易協議，華府同意商品關稅降至15%，台灣半導體企業則承諾增加對美國投資及授信額度共計5,000億美元。路透
川普政府和台灣經過長期談判達成貿易協議，華盛頓同意將商品關稅降至15%，而台灣半導體企業承諾增加對美國投資及授信額度共計5,000億美元。

根據周四公布的條款，美國對台灣商品的關稅將從20%降至與去年達成協議後日本及南韓的相同水準。

台灣科技產業還將承諾至少向美國直接投資2,500億美元，用於擴大先進半導體、能源和人工智慧業務。此外，台灣也同意為進一步投資美國半導體供應鏈再提供2,500億美元的信貸擔保。

概述了該協議的美國商務部聲明並未特別提及台積電（2330），但相關安排對這家全球人工智慧晶片生產龍頭意義重大。美國商務部長盧特尼克在消息公布後接受CNBC訪時預計，台積電「將大舉投資，規模更大——你們都看到有報導說規模可能增加一倍了」。

彭博本周稍早曾報導稱，協議將要求已承諾在亞利桑那開設六家工廠和兩個先進封裝設施的台積電至少再建四座晶片製造廠。

行政院發表新聞稿稱，美國將投資台方「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、新世代通訊及生物科技產業等。

根據熟悉內情的美國商務部官員透露，台積電與其它公司將領頭落實2,500億美元的投資計畫。 這位官員還表示，盧特尼克和貿易代表葛里爾主導了圍繞半導體行業232關稅的協議談判。

盧特尼克告訴CNBC，台方以信用保證方式支持金融機構提供的授信額度將主要惠及在美建廠的中小型台資企業。他還暗示，之所以讓步，是因為台灣商品曾被威脅徵收巨額關稅。

盧特尼克說：「他們要不在美國建廠，關稅就可能是100%，」 。

這項協議消除了台美之間的一個主要爭議點。幾個月來，台灣官員一直暗示協議即將達成但始終未能實現。台方高級代表團訪問華盛頓與美國總統川普的代表敲定條款後不久，協議最終得以宣布。

雙方的框架還規定，美國對台灣汽車零組件、木材、木料及木製品徵收的行業關稅上限為15%。島內生產的仿製藥將免徵進口稅。此外，台灣半導體產品將獲得未來關稅減免。在美新建工廠的企業建設期間可免稅進口相當於其現有產能2.5倍的產品，超出部分則適用較低稅率。生產設施建成後，進口上限將降至現有產能的1.5倍。

