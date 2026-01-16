快訊

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

盧特尼克：川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美

中央社／ 華盛頓15日專電
美國商務部長盧特尼克。 路透通
美國商務部長盧特尼克。 路透通

美國今天宣布將台灣關稅降至15%，台灣晶片企業對美投資至少2500億美元，以擴大美半導體生產。商務部長盧特尼克進一步指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。

美國商務部今天下午宣布，台灣對等關稅調降為15%，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元（約新台幣7.9兆元）的新增直接投資，在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力。

額外投資方面，商務部指出，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。

換句話說，台灣企業投資2500億美元，台灣政府提供2500億美元的信用保證。盧特尼克（HowardLutnick）與台灣團隊結束談判後，接受美國財經媒體CNBC訪問時說，「這就是5000億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國」。

他表示，只要台灣半導體廠承諾在美國設廠，在建廠期間，就可以免關稅進口半導體，「這是專門為他們（台灣）量身設計的」。在商務部核准下，就可以進口相當於建廠產能2.5倍的半導體。

舉例來說，盧特尼克表示，如果台灣半導體建設100萬片晶圓的產能，在施工期間就可以免關稅進口250萬片晶圓。

他也指出，總部位於台灣但不在美國建廠的晶片公司可能面臨100%的關稅。在川普總統任內，目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移到美國。早在去年9月，盧特尼克就提到，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。

他表示，台積電已購買土地，並可能在亞利桑那州擴建，作為美台關稅協議的一部分。「他們剛在現有廠區旁買了數百英畝的土地。我會讓他們按照董事會程序推進，並給他們一些時間。」

對於台灣為何願意對美做出如此巨大的承諾，盧特尼克今天說，川普是保護台灣的關鍵，所以台灣希望維持兩國非常正面的關係。

他也重申半導體產能攸關國安，指美國需要在本土生產半導體，不能依賴一個距離美國9000英里的國家來提供對國家安全至關重要的產品。

台美關稅

延伸閱讀

白宮：伊朗遭川普施壓 暫停處決800名抗議者

川普攻擊Fed 華爾街緊張

川普對特定晶片抽佣 為232條款擴大課徵範圍留伏筆

NBA／國王7連敗後連勝3強敵 紐媒痛批唐斯「懶散」、尼克主帥附議

相關新聞

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU 鄭麗君9時召開記者會

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。

台美達共識：15%關稅不疊加、232最惠國待遇、投資+信保5000億美元

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

影／盧特尼克談台灣巨額投資：川普的保護很重要 台灣想讓他滿意

美國與台灣敲定貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15%。作為交換，台灣半導體科技業者直接投資與政府信用保證合計500...

關稅定案…半導體拿232優惠、傳產復活！網嘆生活無感：汽車關稅呢？

台美關稅談判正式定案。行政院表示，台美雙方已完成總結會議，確認台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN，並取得半導體及半導體衍生品232關稅最惠國待遇，同時簽署投資合作備忘錄（MOU）。相關結果一早曝光

關稅拍板！台美官員簽署 MOU 合照曝光…鄭麗君9時召開記者會

台美關稅談判傳來好消息，確認美國對台對等關稅降至15％，且不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇等多項共識。行政院副院長鄭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。