快訊

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅拍板 台承諾在美投資5,000億美元…換得關稅稅率降至15%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
台美貿易協議拍板，台灣承諾在美國投資5,000億美元，換得關稅降至15%。美聯社
台美貿易協議拍板，台灣承諾在美國投資5,000億美元，換得關稅降至15%。美聯社

美國商務部15日表示，美國與台灣已達成貿易協議，台廠將在美國本土設廠並製造晶片，換得關稅稅率降至15%。

綜合彭博資訊與CNBC報導，台灣科技產業承諾至少2,500億美元的直接投資，用於擴大其在美國的先進半導體、能源與人工智慧（AI）相關業務。此外，台灣方面也同意額外提供2,500億美元的信用保證，支持對美國半導體供應鏈的進一步投資。

作為交換，美國將把對台灣的對等關稅從20%下調至15%，並承諾對學名藥及其原料、飛機零組件以及部分天然資源，不課徵對等關稅。

商務部並聲明指出，未來依據232條款所課徵的關稅，將對正在美國建設晶片產線的台灣企業提供一些例外。台積電等正在興建新晶圓廠的台廠，於施工期間，可免於232條款關稅，把相當於其興建中產能2.5倍的設備或相關產品，進口到美國。

商務部指出，待工廠完工後，相關企業仍可進口相當於其美國本地生產產能1.5倍的產品。

這項協議，為過去一年因川普政府關稅政策而承受不確定性的台灣晶片廠與科技公司，提供了更明確的政策指引。

同時，協議也進一步鼓勵晶圓代工龍頭台積電持續在美國設廠，並清楚表明，台積電仍可在台灣為美企生產晶片。

聲明也表示，台灣的汽車零組件、木材及相關產品，在232條款下的關稅稅率同樣不會超過15%。

台美關稅

延伸閱讀

第6輪實體磋商 我盼「台灣模式」打入美供應鏈

AI晶片25% 美關稅抽成上路

專家：台灣企業應降低依賴單一市場

美製車關稅傳歸零…車價會降？網：外匯車商會來競爭啊

相關新聞

台美達共識：15%關稅不疊加、232最惠國待遇、投資+信保5000億美元

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體...

直播／關稅拍板！台美官員簽署 MOU 鄭麗君9時召開記者會

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。行政院副院長

關稅定案…半導體拿232優惠、傳產復活！網嘆生活無感：汽車關稅呢？

台美關稅談判正式定案。行政院表示，台美雙方已完成總結會議，確認台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN，並取得半導體及半導體衍生品232關稅最惠國待遇，同時簽署投資合作備忘錄（MOU）。相關結果一早曝光

關稅拍板！台美官員簽署 MOU 合照曝光…鄭麗君9時召開記者會

台美關稅談判傳來好消息，確認美國對台對等關稅降至15％，且不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇等多項共識。行政院副院長鄭...

關稅談判結果恐重挫台積電？連賢明給出四個字結論

台美關稅談判出爐！台灣適用對等關稅下調至15%且不疊加，但先進製程總投資金額拉高至2,500億美元，這比先前台積電（23...

美台達貿易協議　專家：經濟緊密結合估台積電將增資

台美今天達成貿易協議，美對台的對等關稅將調降為15%且不疊加，雙方將擴大供應鏈投資合作。美學者分析，這可能是美台最接近「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。