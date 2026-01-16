台美關稅拍板 台承諾在美投資5,000億美元…換得關稅稅率降至15%

美國商務部15日表示，美國與台灣已達成貿易協議，台廠將在美國本土設廠並製造晶片，換得關稅稅率降至15%。

綜合彭博資訊與CNBC報導，台灣科技產業承諾至少2,500億美元的直接投資，用於擴大其在美國的先進半導體、能源與人工智慧（AI）相關業務。此外，台灣方面也同意額外提供2,500億美元的信用保證，支持對美國半導體供應鏈的進一步投資。

作為交換，美國將把對台灣的對等關稅從20%下調至15%，並承諾對學名藥及其原料、飛機零組件以及部分天然資源，不課徵對等關稅。

商務部並聲明指出，未來依據232條款所課徵的關稅，將對正在美國建設晶片產線的台灣企業提供一些例外。台積電等正在興建新晶圓廠的台廠，於施工期間，可免於232條款關稅，把相當於其興建中產能2.5倍的設備或相關產品，進口到美國。

商務部指出，待工廠完工後，相關企業仍可進口相當於其美國本地生產產能1.5倍的產品。

這項協議，為過去一年因川普政府關稅政策而承受不確定性的台灣晶片廠與科技公司，提供了更明確的政策指引。

同時，協議也進一步鼓勵晶圓代工龍頭台積電持續在美國設廠，並清楚表明，台積電仍可在台灣為美企生產晶片。

聲明也表示，台灣的汽車零組件、木材及相關產品，在232條款下的關稅稅率同樣不會超過15%。