美台關稅有望達成協議 CCIM謝昆峯：助攻2026年大型不動產交易

CCIM理事長謝昆峯表示，2025年第4季總體經濟環境信心明顯回升，顯示台灣經濟基本面持續穩健。主計總處11月公布，2025年台灣全年經濟成長率大幅上修至7.37％。

在AI需求暢旺與消費性電子拉貨效應帶動下，出口與工業生產動能明顯增強；同時9月景氣對策信號升至35分，燈號轉為黃紅燈，反映景氣擴張力道轉強。物價與就業方面，2025年12月CPI年增率為1.31％、2025年11月失業率為3.3％，顯示通膨溫和、就業穩定，帶動2025年第4季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查之總平均指數為102.44點。與第3季相較上升4.16點（2025第3季：98.28）。

另因旅館較不屬於典型商業不動產，於本指數計算中並未將其列入總指數之計算，但仍對其進行調查及個別發布。「旅館」之投資信心在本次調查中為102.15點，較2025年第3季上升8.40點（2025第3季：93.75），指數表現「偏向樂觀」。

展望未來，CCIM理事長謝昆峯分析，主計總處預測2026年經濟成長率為3.54％（YoY），在高基期下經濟成長回歸穩健節奏，整體環境有助支撐企業投資與商業不動產投資信心的延續。

另外，謝昆峯指出，近期美台關稅有機會達成協議，將有助於2026年相關產業在大型不動產交易的決策的布局與執行。

在供給端，瑞普萊坊統計2026至2028年國內將迎來25座新商場，總面積達47.86萬坪。其中具指標性的為2027年第1季預計開幕的大直「NEVcity 華城匯百貨」。該案由重電龍頭華城電機（1519）打造，規劃為全國首座AI智能百貨，結合科技、藝術與綠意空間，商場總面積約7,900坪，預計將成為台北智慧零售的新地標。

在旅館不動產市場方面，2025年台灣旅館市場已全面回歸疫情前水準，呈現「高端品牌進駐」與「區域表現分歧」兩大核心特徵。根據最新數據，2025年上半年全國旅宿住客達3,931萬人次，已超越2019年高峰。在旅館市場動態方面，高雄市表現最為強勁係受惠於「演唱會經濟」，指標旅館住房率穩定維持在80%以上。

國際頂級品牌持續來台插旗與擴張，包括興建中的台北四季酒店(Four Seasons)、柏悅酒店 (Park Hyatt)，及已開幕營運的嘉佩樂酒店 (Capella)。此外，在台發展迅速，已是台灣版圖最大、據點最多的國際連鎖飯店集團-萬豪酒店(Marriott Hotel)，仍積極以多元品牌在台擴張，而日本、新加坡的指標性國際旅館也已積極在雙北及其他都會區尋求合適的旅館標的物，預計2026年旅館不動產市場將更加活躍。

CCIM副理事長暨世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所施甫學所長表示，2025及2026年工業地產持續引領商用不動產成為市場的主流，根據世邦魏理仕研究部統計顯示，2025年土地買賣市場成交量較2024年衰退35%至1,692億元，尤其在信用管制下住宅市場表現低迷，開發商購地意願明顯下滑，2025年建商購地金額僅893億元，相較2024年同期大減53%。

CCIM 常務理事暨信義全球資產副總經理歐人彰分析，辦公室空間市場方面，雖然長期大量供給預計3~5年開出，短期內空置率維持穩定，租金則受惠新辦公室之成交行情，亦穩定成長，但交易市場相較2024年大量轉手交易高基期後，辦公室交易在2025年下半年呈現成交天數拉長、交易價格在少數個案亦有自頂點下修，不再追高。

歐人彰建議，衡量辦公產品不受貸款成數之擠壓，相形仍是企業投資、自用有利標的，可以擇機挑優入場。