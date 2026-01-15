快訊

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU合照曝光 鄭麗君上午9時召開記者會

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

台積電加碼赴美換15%關稅 立委提兩建議

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台積電加碼赴美換15%關稅，立委鄭正鈐提兩建議。鄭正鈐國會辦公室／提供
台積電加碼赴美換15%關稅，立委鄭正鈐提兩建議。鄭正鈐國會辦公室／提供

近日《紐約時報》報導，美台即將達成貿易協議，我國對等關稅可望降至 15%，代價是台積電進一步承諾在美國增建至少五座晶圓廠，高階產能幾近翻倍外移。對此，立委鄭正鈐表示，政府至少必須做到兩件事，大幅提升本土半導體生態系的投資誘因，並降低區域緊張、擴大戰略空間。

有關台積電加碼赴美換15%關稅，鄭正鈐認為，如果消息屬實，表面上我方獲得了關稅減免；但實質上，這是一場在強勢主導下、極度「不對稱」的資源交換。付出如此龐大的產業與人才代價，換來的關稅條件卻僅與日、韓持平，這樣的結果，頂多只能算是停損。

鄭正鈐指出，美方戰略目標十分清楚，將高階晶片產能逐步移往美國，最終形成「美台各占一半」的供應結構。一旦台積電從「台灣核心」轉向「美台雙核心」，台灣長期累積的「不可替代性」勢必被稀釋。當我方不再掌握技術與產能的關鍵優勢，台灣手中真正的安全籌碼，還剩下多少？

鄭正鈐強調，「讓美國再次偉大」，不應、也不能以「削弱台灣」為代價。台灣位居全球半導體供應鏈的關鍵節點，但當經貿談判逐步演變為以關稅與法規施壓，要求關鍵產業加速移轉產能，若缺乏清楚的戰略底線與完整配套，台灣很可能在不知不覺中，承擔過高、且難以回頭的長期成本。

鄭正鈐表示，面對這樣高度政治化的經貿環境，政府至少必須做到兩件事：

一、大幅提升本土半導體生態系的投資誘因，確保最核心的研發能量與最先進的製程，真正根留台灣。

二、降低區域緊張、擴大戰略空間，避免台灣在大國博弈中，成為隨時可被喊價的籌碼。唯有穩定局勢，台灣才能在美中之間，保有最大的自主與操作彈性。

台美關稅

延伸閱讀

美製車關稅傳歸零…車價會降？網：外匯車商會來競爭啊

傳美降關稅換台積電加碼 吳思瑤：勿將產業布局扭曲為政治籌碼

傳台灣銷美關稅15%！連賢明讚「準最惠國待遇」 施俊吉：何必趕在關稅判決前談定？

拿台積電換關稅 鄭正鈐：極度不對稱的資源交換

相關新聞

直播／關稅拍板！台美官員簽署MOU 鄭麗君9時召開記者會

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。

台美達共識：15%關稅不疊加、232最惠國待遇、投資+信保5000億美元

行政院宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體...

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

拖了數月，美國終於同意與台灣達成關稅相關協議，台美關稅15%不疊加，投資及信保各2500億美元。行政院隨即宣稱我方達成四...

影／盧特尼克談台灣巨額投資：川普的保護很重要 台灣想讓他滿意

美國與台灣敲定貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15%。作為交換，台灣半導體科技業者直接投資與政府信用保證合計500...

關稅定案…半導體拿232優惠、傳產復活！網嘆生活無感：汽車關稅呢？

台美關稅談判正式定案。行政院表示，台美雙方已完成總結會議，確認台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN，並取得半導體及半導體衍生品232關稅最惠國待遇，同時簽署投資合作備忘錄（MOU）。相關結果一早曝光

關稅拍板！台美官員簽署 MOU 合照曝光…鄭麗君9時召開記者會

台美關稅談判傳來好消息，確認美國對台對等關稅降至15％，且不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇等多項共識。行政院副院長鄭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。