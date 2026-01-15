快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

行政院台美經貿工作小組今天證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實體磋商，結束後將對外宣布達成共識的內容，並擇期與美國貿易代表署簽署台美貿易協議。

此外，針對美國白宮於美國時間1月14日公布的半導體關稅政策，台美經貿工作小組指出，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

外媒彭博引述知情人士消息，稱行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮赴美推進台美關稅協議。

行政院台美經貿工作小組表示，由鄭麗君、楊珍妮率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於1月14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商，此行有四項談判目標。

台美經貿工作小組說明，第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組表示，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識的內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

