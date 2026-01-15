聽新聞
才傳台美關稅降至15% 鄭麗君、楊珍妮趕赴華府推進協議
外媒彭博引述知情人士消息，稱行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮赴美推進台美關稅協議；據了解，兩人昨天上午已取消公務行程，為臨時赴美做準備，並於今日行政院會告假，此行預料將是台美第六次實體磋商，但政院方目前尚未證實。
至於此行能否直接進入總結會議簽訂貿易協議，或先行發布台美聯合聲明，也有待政院說明。
紐約時報12日報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠；經貿談判辦公室當時稱，雙方對相關課題已有大致共識，目前正商議舉行總結會議的時程，被視為台美談判進入最後階段的訊號。
彭博14日再揭露，台灣主責談判的鄭麗君、楊珍妮預計14日晚間或15日清晨抵達華盛頓，並計畫在接下來幾天與川普政府官員會面，但能否在此行期間達成協議仍未明朗。
