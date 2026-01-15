路透：鄭麗君、楊珍妮赴美談關稅 知情人士指公告可能月底出爐

路透14日報導，一名知情人士透露，台灣資深官員正前往美國華府，推動降低美國對台出口產品關稅，以及一項可能的投資協議談判。

該人士指出，行政院副院長鄭麗君與貿易代表楊珍妮預計於15日抵達華府，與川普政府官員會面。另有兩名知情人士表示，相關公告可能在月底前發布。

行政院經貿談判辦公室2025年12月26日發表聲明，台美已就一項貿易協議達成廣泛共識。台北方面未對在華府舉行的會議發表評論。白宮未回應相關詢問，該消息最早由彭博資訊披露，目前尚不清楚將有哪些美方官員參與。

作為全球主要半導體生產地，台灣向美方提出的條件之一，是協助複製台灣以科學園區為核心、帶動科技群聚發展的成功經驗。根據其中一名知情人士，在相關協議架構下，台積電預計將承諾在亞利桑那州興建更多設施。

至於是否會在已承諾的1650億美元投資基礎上，進一步擴大對美投資，台積電則拒絕回應。