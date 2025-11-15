聽新聞
新聞眼／關稅談判將掀牌 我面臨壓力測試

聯合報／ 記者應翠梅
台美關稅談判即將揭曉，台灣更應關注對美投資與市場開放幅度，這將深刻影響未來長期發展。 圖／聯合報系資料照片
台美關稅談判即將揭曉，台灣更應關注對美投資與市場開放幅度，這將深刻影響未來長期發展。 圖／聯合報系資料照片

台美十四日首度共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，有兩個重點：一是台灣不能操縱匯率取得競爭優勢，二是要求中央銀行每季公布干預匯市的數字。用白話文來說，美國要台灣央行拿開干預的手，這一紙匯率聯合聲明透露三層意義，其中最重要的是，台美關稅談判的結果即將揭曉，台灣眼下要關心的倒還不是新台幣會否立即急升，而是對美投資金額及開放市場的程度，這攸關台灣未來長期的發展。

台美共同聲明出爐代表三層意義，第一是台美關稅談判已接近尾聲。南韓在宣布結果之前，有三部曲：第一是赴美大舉投資，第二個是外匯協議，第三個是進口美國產品，如今台灣也進入第二部曲，台灣能否爭取到「調降百分之廿暫行關稅，且原本關稅不疊加」的條件，很快就會有答案。

第二層意義是，從原本每半年縮短為每季都要公布干預匯市的數字，央行干預匯率的頻率及幅度將會大幅減少，而少掉央行在匯市的調節緩衝，匯市波動將會擴大。

第三層意義，也是市場最關心的，接下來新台幣會大幅升值嗎？貨幣升貶反映的是貿易順差或逆差、兩國利差、資金移動等綜合情況。台美聲明發布後，新台幣ＮＤＦ（無本金交割遠期外匯）夜盤行情立即急升，可以看出市場已浮現預期升值心理。

就在台美共同聲明發布前幾小時，英國經濟學人亞太版的封面故事以「台灣榮景潛藏的風險」為題，論述台幣長期偏低的四大失衡，刊登的時機是否代表某種風向引發市場議論。某種程度來說這代表歐美主流的思想，也就是台美高度貿易順差的情況下，新台幣應該反映此一經濟現況走升。但美方尚不急著此時壓迫台幣升值，因近來是美債發行高峰，台幣升值不利美債的市場接受度。

台幣可能在明年會承受較大的升值壓力，因為一旦央行無法自主調節匯市，新台幣的波動勢必擴大，在關稅即將定案的情況下，加上匯率因素，將衝擊出口產業；第二是壽險公司因資產錯配而產生的風險也會跟著上升，影響到金融安定，意指壽險公司以「新台幣」計價的負債（保戶的儲蓄），卻是依賴「美元」計價的資產來支撐。

台灣對美究竟要投資多少，若真如外媒報導「台灣投資介於南韓三千五百億美元與日本五千五百億美元間」，換算成新台幣金額高達十點八兆至十七兆元，這將是台灣經濟史上前所未見的壓力測試。其次是台灣市場對美國門戶洞開要到何種程度，衝擊哪些商品及產業。

接下來的經濟硬仗，不能只是央行，包括金管會、經濟部，都得站到第一線，賴政府須同時穩定匯市、減少對美順差、推動產業轉型，這對台灣經濟韌性將是重大考驗。

對等關稅 台幣
