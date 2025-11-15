前駐歐代表看關稅談判 李淳：「台灣模式」難複製

經濟日報／ 記者余弦妙洪安怡／台北報導

台美關稅談判進入最後階段，對美投資額度與台積電赴美布局成焦點。

前駐歐代表李淳指出，外界常以日韓模式推估台灣投資額度，或將台積電赴美與美國政治風向連動，這些看法都忽略了台灣產業本質與全球供應鏈變化，恐造成誤解。

李淳最近以「半導體供應鏈革命性轉變，發揮『台灣模式』最難複製秘方 確保競爭力」投書「想想論壇」，分析「台灣模式」。

李淳表示，台灣產業結構與日韓「本質不同」，日韓出口以汽車、造船等整車整船為主，與美國形成直接競爭，因此美方會要求具體投資項目配合布局；台灣強項是電子與半導體，且以代工為核心，角色定位是「美國企業的生產夥伴」，不是競爭者。美國也非常清楚，台灣最瞭解自身半導體生態系，難以由美方替台灣指定投資方向。

台積電前進美國並非因川普勝選，李淳強調這是「常見誤解」。美國自川普首任起即推動製造回流，拜登又以《晶片法》加碼，方向八年未變；供應鏈重組是全球趨勢，無論誰執政，台積電都會赴美布局。AI競爭加劇，輝達、超徵等大廠因高度依賴台積電，也希望其在美設點，因此「即使沒有川普，台積電仍會進入美國」。

外界憂心台灣供應鏈可能因此外移，他認為這屬過度擔憂。台灣產業早在數十年前便形成「台灣研發、海外量產」模式，例如紡織、電子五哥、汽車零組件、鞋類等，生產基地遷移是常態，但關鍵研發與決策中心始終留在台灣。

對等關稅 台積電 半導體 台灣模式 關稅談判
