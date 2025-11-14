台積電赴美投資 李淳：把神山「種」到美國維持全球核心地位

台美關稅談判尚未結束，各方關切台積電赴美投資是否會造成「護國神山」外移，駐歐盟前代表李淳今天表示，台積電赴美投資，是把護國神山「種」到美國去，維持台灣半導體產業在全球供應鏈的核心地位。他強調，如果堅持要把台積電留在台灣，反而是破壞了台積電與客戶的信任感。

面對各界始終將台積電赴美投資的額度，與台美關稅談判相互連結，李淳坦言，兩者不容易脫鉤，他認為，台美關稅談判過程中，一定有談到台積電投資；同時，我方談判團隊也一定希望替所有業者爭取232條款的最優惠待遇，尤其在「台灣模式」中，希望替台積電等企業的在美投資，爭取美方更優惠的各種協助、更好的投資環境。

李淳說，外界擔憂台積電赴美投資是「移山」甚至「拔山」，但在他看來是把護國神山「種」到美國去，是維持台灣半導體產業在全球供應鏈中，堅韌的核心地位。

他指出，美國從總統川普第一任期歷經拜登政府，早已確立半導體產業回流美國的大方向，當台積電的主要客戶都在大舉加碼投資美國時，台積電為配合供應鏈的調整，當然也會配合它的客戶。李淳強調，台積電的地位不只是技術，更重要是與客戶建立的信任感，其中包含配合度、彈性等要素，如果堅持要把台積電留在台灣，反而是破壞了台積電與客戶的信任感。

李淳說，台灣過去50年來的供應鏈變遷，對企業而言早已是家常便飯，他形容「台灣現在的訂單，100元中有50元是在海外生產」，從早期的紡織、電子乃至於汽車零組件、運動器材和鞋類，始終都是在台灣成長、茁壯和外移，但研發、上市和募資，乃至於人才始終都留在台灣，這些變遷縱然對台灣的產業有短暫衝擊，但一定找得到解方來因應。