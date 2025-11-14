快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

台積電赴美投資 李淳：把神山「種」到美國維持全球核心地位

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台積電赴美投資引發各界關切是否會造成「護國神山」外移，駐歐盟前代表李淳表示，台積電赴美投資，是把護國神山「種」到美國去，維持台灣半導體產業在全球供應鏈的核心地位。路透
台積電赴美投資引發各界關切是否會造成「護國神山」外移，駐歐盟前代表李淳表示，台積電赴美投資，是把護國神山「種」到美國去，維持台灣半導體產業在全球供應鏈的核心地位。路透

台美關稅談判尚未結束，各方關切台積電赴美投資是否會造成「護國神山」外移，駐歐盟前代表李淳今天表示，台積電赴美投資，是把護國神山「種」到美國去，維持台灣半導體產業在全球供應鏈的核心地位。他強調，如果堅持要把台積電留在台灣，反而是破壞了台積電與客戶的信任感。

面對各界始終將台積電赴美投資的額度，與台美關稅談判相互連結，李淳坦言，兩者不容易脫鉤，他認為，台美關稅談判過程中，一定有談到台積電投資；同時，我方談判團隊也一定希望替所有業者爭取232條款的最優惠待遇，尤其在「台灣模式」中，希望替台積電等企業的在美投資，爭取美方更優惠的各種協助、更好的投資環境。

李淳說，外界擔憂台積電赴美投資是「移山」甚至「拔山」，但在他看來是把護國神山「種」到美國去，是維持台灣半導體產業在全球供應鏈中，堅韌的核心地位。

他指出，美國從總統川普第一任期歷經拜登政府，早已確立半導體產業回流美國的大方向，當台積電的主要客戶都在大舉加碼投資美國時，台積電為配合供應鏈的調整，當然也會配合它的客戶。李淳強調，台積電的地位不只是技術，更重要是與客戶建立的信任感，其中包含配合度、彈性等要素，如果堅持要把台積電留在台灣，反而是破壞了台積電與客戶的信任感。

李淳說，台灣過去50年來的供應鏈變遷，對企業而言早已是家常便飯，他形容「台灣現在的訂單，100元中有50元是在海外生產」，從早期的紡織、電子乃至於汽車零組件、運動器材和鞋類，始終都是在台灣成長、茁壯和外移，但研發、上市和募資，乃至於人才始終都留在台灣，這些變遷縱然對台灣的產業有短暫衝擊，但一定找得到解方來因應。

對等關稅 台積電 李淳
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

施俊吉質疑美方未給協防承諾 李淳：台美安全保障不是對價關係

川普第二任期首度對台軍售 學者揭「這點」近準盟國待遇

台積電領跌台股重挫 記憶體倒一片可以進場買？ 分析師給三個字

川普擬售沙國F-35引疑慮 五角大廈憂中國獲取技術

相關新聞

台積電赴美投資 李淳：把神山「種」到美國維持全球核心地位

台美關稅談判尚未結束，各方關切台積電赴美投資是否會造成「護國神山」外移，駐歐盟前代表李淳今天表示，台積電赴美投資，是把護...

施俊吉質疑美方未給協防承諾 李淳：台美安全保障不是對價關係

台美關稅談判尚未結束，行政院前副院長施俊吉質疑，美國未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索。駐歐盟前代表李淳今天表示，美方...

傳美要求台投資破10兆 黃國昌：關稅可以降到多少？

美國媒體Politico報導，美方在台美貿易談判，要求台灣投資3500億至5500億美元。民眾黨團總召黃國昌今說，350...

傳美要台投資破10兆台幣 賴士葆：賴總統答應就是喪權辱國

台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。國民黨立委賴士葆今表示，賴清德總...

美官員：與台關稅談判已有許多進展 年底前有望達成更多貿易協議

川習會日前落幕，台美貿易談判是否有進度？美有資深官員13日表示，美國持續貿易夥伴談判，並稱已與台灣「取得許多進展」；資深...

【總編開箱】投資美國3500億美元起跳？台美關稅談判談了個辛酸

賴清德總統11日才透露「台美關稅談判接近尾聲」，美媒Politico便引述知情人士說法「美方要求台灣投資『介於南韓3500億美元與日本5500億美元間』」，台灣希望月底前和美國敲定協定。換算成新台幣，這筆金額高達10.8兆至17兆元。若屬實，這將是台灣經濟史上前所未見的壓力測試。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。