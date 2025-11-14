施俊吉質疑美方未給協防承諾 李淳：台美安全保障不是對價關係

台美關稅談判尚未結束，行政院前副院長施俊吉質疑，美國未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索。駐歐盟前代表李淳今天表示，美方認為在亞洲的軍事布局、建設，台灣也是受益者之一，而且台美的安全保障，從來都不是可以用投資、對價比擬的關係。

行政院前副院長施俊吉質疑，美國未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索。他今天在個人臉書進一步質疑，川普規定「投資」的項目由其指定，而且美國不必出錢；「投資」的獲利對半分；「投資」還本後，獲利改成美國分九成，資方分一成；還規定「投資」金額在他總統任期結束前要全數到位。「請問這是哪門子投資？」

對於施俊吉質疑美國的安全保證，李淳指出，從與美國智庫的互動過程可以感受到，美方並不覺得沒有提供台灣安全，只是沒有和台灣存在一個協防條約。實際上，美方認為在亞洲的大量軍事布局、建設和投資，台灣也是受益者之一，也強化了台灣的防衛安全。

他進一步指出，台灣與美國的安全保障，一直以來都不是可以用投資、對價比擬的關係，「兩者是不同層次的概念」，美國也不可能用投資金額去新增安全協防的承諾。他質疑，這將等於可以用投資金額去「買」美國的安全承諾？

李淳強調，這是美國絕對不會做的事，否則每個中東國家隨便拿個1兆美金就可買美國的安全承諾？他反問，如果台灣用投資換美國的承諾，那中國大陸是否也能用5倍的投資來換川普對台灣指指點點？他說「美國的安全承諾是無價的」，不能用投資來轉換，不一定對台灣是壞事！否則可能永遠有比台灣有錢的人，想藉此換取美國對台灣不利的可能性。