傳美要求台投資破10兆 黃國昌：關稅可以降到多少？

美國媒體Politico報導，美方在台美貿易談判，要求台灣投資3500億至5500億美元。民眾黨團總召黃國昌今說，3500億至5500億美元對美投資，占台灣GDP46至73%，相較日本14%、南韓20%，差到2至3倍以上，台灣關稅可以降到多少？政府應說清楚、講明白。

黃國昌今在黨團記者會上說，對外經貿談判要公開透明，事前、事中可以參與，並事後監督，結果黑箱談判仍持續進行。美國總統川普8月給的關稅是20%+N，賴政府一直告訴台灣人民是暫時性的關稅，但直至現在已超過3個月，每一次都說很有進展、快要有結果了，但是付出什麼代價？談到了什麼結果？國人統統都不知道。

黃國昌譏諷，身為台灣人竟無法從我國行政部門得到任何資訊，要靠美國媒體報導才知道，原來政府打算再投資美國3500億至5500億美元。一個負責任的政府，應是想辦法把台灣高科技命脈留在台灣，不是把經濟發展命脈往外推、掏空台灣。

黃國昌舉例，日本對美投資5500億、占GDP14%，關稅15%；南韓對美投資3500億美元、占GDP20%，關稅15%，台灣目前還是20%+N，可怕的是對美投資3500億至5500億，關稅可以降到多少？投資數目占台灣GDP46%到73%。

媒體追問，台積電已經有2000億美元壓在美國，且對美投資金額換算新台幣相當於幾十兆，政府能隨便花嗎？對此，黃國昌回應，3500億至5500億美元對美投資，占台灣GDP46至73%，相較日本14%、南韓20%，差到2至3倍以上；如行政院前副院長施俊吉所說，美國無協防台灣、還要台灣付出高價關稅與投資，大多數國人都難以認同。

國民黨立委徐巧芯今受訪被問及此事說，當初就有提醒如果這麼早把台積電送過去，到真正談判台美關稅的時候，投資會不會被算在裡面？還有過去有這麼多軍購，理論上不會被算在台美貿易逆差當中。徐巧芯批評，經貿辦公室在談判上連自己國家的產業狀況都搞不清楚，才會陷入被動狀態，且政府一直說會有好消息，但從不說要犧牲、付出什麼樣代價「從一開始就把底牌給掀了，沒有看過有人這樣去談判。」

徐巧芯指出，外交部預算中，有新增一筆經費約60多億，用途是針對各國再進一步做朋友，但裡面包含對美產業鏈，如果只是跟其他國家這種正常交往，原本預算都有匡列，但新增這幾十億預算，要做新的計畫，裡面也包含美國，不經讓人懷疑，對美的投資是不是目前已經被塞在各個部會預算中，喊話行政團隊應應講清楚。