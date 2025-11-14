快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

傳美要求台投資破10兆 黃國昌：關稅可以降到多少？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌。記者林伯東／攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌。記者林伯東／攝影

美國媒體Politico報導，美方在台美貿易談判，要求台灣投資3500億至5500億美元。民眾黨團總召黃國昌今說，3500億至5500億美元對美投資，占台灣GDP46至73%，相較日本14%、南韓20%，差到2至3倍以上，台灣關稅可以降到多少？政府應說清楚、講明白。

黃國昌今在黨團記者會上說，對外經貿談判要公開透明，事前、事中可以參與，並事後監督，結果黑箱談判仍持續進行。美國總統川普8月給的關稅是20%+N，賴政府一直告訴台灣人民是暫時性的關稅，但直至現在已超過3個月，每一次都說很有進展、快要有結果了，但是付出什麼代價？談到了什麼結果？國人統統都不知道。

黃國昌譏諷，身為台灣人竟無法從我國行政部門得到任何資訊，要靠美國媒體報導才知道，原來政府打算再投資美國3500億至5500億美元。一個負責任的政府，應是想辦法把台灣高科技命脈留在台灣，不是把經濟發展命脈往外推、掏空台灣。

黃國昌舉例，日本對美投資5500億、占GDP14%，關稅15%；南韓對美投資3500億美元、占GDP20%，關稅15%，台灣目前還是20%+N，可怕的是對美投資3500億至5500億，關稅可以降到多少？投資數目占台灣GDP46%到73%。

媒體追問，台積電已經有2000億美元壓在美國，且對美投資金額換算新台幣相當於幾十兆，政府能隨便花嗎？對此，黃國昌回應，3500億至5500億美元對美投資，占台灣GDP46至73%，相較日本14%、南韓20%，差到2至3倍以上；如行政院前副院長施俊吉所說，美國無協防台灣、還要台灣付出高價關稅與投資，大多數國人都難以認同。

國民黨立委徐巧芯今受訪被問及此事說，當初就有提醒如果這麼早把台積電送過去，到真正談判台美關稅的時候，投資會不會被算在裡面？還有過去有這麼多軍購，理論上不會被算在台美貿易逆差當中。徐巧芯批評，經貿辦公室在談判上連自己國家的產業狀況都搞不清楚，才會陷入被動狀態，且政府一直說會有好消息，但從不說要犧牲、付出什麼樣代價「從一開始就把底牌給掀了，沒有看過有人這樣去談判。」

徐巧芯指出，外交部預算中，有新增一筆經費約60多億，用途是針對各國再進一步做朋友，但裡面包含對美產業鏈，如果只是跟其他國家這種正常交往，原本預算都有匡列，但新增這幾十億預算，要做新的計畫，裡面也包含美國，不經讓人懷疑，對美的投資是不是目前已經被塞在各個部會預算中，喊話行政團隊應應講清楚。

對等關稅 黃國昌
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

黃國昌立委任期要做到最後一刻 白黨團提延會至明年1月31日

徐巧芯酸賴總統巨嬰：保護沈伯洋 可不可以別牽拖老韓？

再傳與林佳龍爭外交主導 黃國昌：吳釗燮養共諜何時負政治責任？

黃國昌：中國無權恣意抓捕台灣公民 唏噓賴總統無作為

相關新聞

美官員：與台關稅談判已有許多進展 年底前有望達成更多貿易協議

川習會日前落幕，台美貿易談判是否有進度？美有資深官員13日表示，美國持續貿易夥伴談判，並稱已與台灣「取得許多進展」；資深...

傳美要求台投資破10兆 黃國昌：關稅可以降到多少？

美國媒體Politico報導，美方在台美貿易談判，要求台灣投資3500億至5500億美元。民眾黨團總召黃國昌今說，350...

傳美要台投資破10兆台幣 賴士葆：賴總統答應就是喪權辱國

台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。國民黨立委賴士葆今表示，賴清德總...

【總編開箱】投資美國3500億美元起跳？台美關稅談判談了個辛酸

賴清德總統11日才透露「台美關稅談判接近尾聲」，美媒Politico便引述知情人士說法「美方要求台灣投資『介於南韓3500億美元與日本5500億美元間』」，台灣希望月底前和美國敲定協定。換算成新台幣，這筆金額高達10.8兆至17兆元。若屬實，這將是台灣經濟史上前所未見的壓力測試。

台美貿易談判 台灣投資美國金額 美媒：3,500億美元起跳

美媒Politico 12日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日、韓協議模式投資美國，台灣投...

台美洽談投資承諾 政院：台灣模式 不能類比日韓

台美談判持續進行，外媒報導，台灣將承諾對美投資金額，金額將介於日韓之間。但行政院長卓榮泰昨（13）日強調，我方談判全程以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。