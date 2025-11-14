傳美要台投資破10兆台幣 賴士葆：賴總統答應就是喪權辱國

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。國民黨立委賴士葆今表示，賴清德總統如果得不到美國承諾加強保衛台灣的前提下，又答應巨額投資，就是喪權辱國。

美國政治網站「Politico」引述知情人士說法，表示台灣投資承諾金額將「介於南韓的3500億美元與日本的5500億美元之間」。

行政院前副院長施俊吉昨表示，美國從不諱言，凡需軍事保護的國家即須掏錢投資美國，台灣需要協助是真，但美在歐日韓皆駐紮軍隊，並簽訂協防條約。美國在台無駐軍、無協防條約，從不承諾中國犯台將出兵協防，無理由要求台灣比照歐日韓索取巨額投資。

賴士葆表示，台灣最在乎美國是否協防台灣，不像日韓有駐軍，連賣好一點的武器都沒有，這些沒談到就要巨額投資，根本是「盤子」。

賴士葆指出，南韓拒絕美國高額投資，日本也沒換來好處，台灣早已底牌盡顯，賴清德如果得不到美國承諾加強保衛台灣的前提下，又答應3500至5000億美元的巨額投資，就是喪權辱國。

對等關稅 賴士葆 美國 台灣
