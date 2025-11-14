美官員：與台關稅談判已有許多進展 年底前有望達成更多貿易協議

川習會日前落幕，台美貿易談判是否有進度？美有資深官員13日表示，美國持續貿易夥伴談判，並稱已與台灣「取得許多進展」；資深官員也指出，今年底前有望達成更多貿易協議。

美國總統川普日前與中國國家主席習近平在南韓見面，不少學者專家都認為美台貿易談判須等到川習會落幕之後才會有進度；美國政治新聞網Politico則報導指出，美方要求台灣的投資金額，介於韓國3500億美元與日本5500億美元之間，而台灣目標在月底前與美國達成貿易協議。

我駐美代表俞大㵢日前表示，台灣與美國的貿易談判，除了關稅也包含232關稅的部分，希望能夠一次解決；行政院正副院長也在國內提到，在近期內可以做出總結。

俞大㵢坦言說，政府說快了快了，已經說了一段時間，指台美雙方都有意願要完成談判，認為時機點是指日可待，不過最後還是要雙方達成共識。

美國資深官員13日在一場背景簡報中向媒體說明美國和阿根廷、厄瓜多、薩爾瓦多和瓜地馬拉達成的貿易協議架構。

被問及接下來可能達成的貿易協議，資深官員指出，美國和越南、印尼已發布聯合聲明，近期和印度之間也有許多正面進展；資深官員還說，美國和台灣已取得許多進展。

資深官員指出，美國與許多國家都有正面進展，可能在今年年底之前達成更多貿易協議，不過官員也說，川普握有最終的決定權。