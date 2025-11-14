美官員：與台關稅談判取得進展 年底有望達更多協議

台美關稅談判持續進行，美國一名資深官員今天在背景簡報中表示，美國持續與其他貿易夥伴談判，包括與台灣之間「已取得許多進展」；今年底前有望達成更多貿易協議。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後關稅措施不斷，包括針對全球各國實施對等關稅，其中台灣暫時性關稅稅率為20%，台美持續談判。總統賴清德日前形容，台美關稅談判「缺臨門一腳」；美國媒體Politico報導，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。

美國一名資深官員今天在背景簡報向媒體說明美國和阿根廷、厄瓜多、薩爾瓦多及瓜地馬拉達成的貿易協議架構。被問及接下來可能達成的貿易協議，這名官員指出，美國和越南、印尼已發布聯合聲明，近期和印度之間也有許多正面進展。

官員還說：「我們和台灣已取得許多進展。」

這名官員表示，有一些協議可能在不久的將來達成，不過最終決定權仍在川普手中。

談及美國與其他國家的貿易談判，官員指出，目前已有許多正面進展，「我們可能會在今年年底前有更多（協議）」。

行政院13日表示，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

行政院發言人李慧芝指出，台美雙方談判團隊9月底完成第5輪的實體磋商後，曾再次進行視訊會議，目前正進行書面文件的交換討論，針對未來的協議先凝聚共識，一旦達成共識就會進入總結會商，達成台美的貿易協定。