快訊

美官員曝台美貿易談判「取得許多進展」： 年底前有望達成更多協議

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

大陸公安百萬懸賞通告 八炯狠酸「窮成這樣」、喊話政府撐腰

美官員：與台關稅談判取得進展 年底有望達更多協議

中央社／ 華盛頓13日專電

台美關稅談判持續進行，美國一名資深官員今天在背景簡報中表示，美國持續與其他貿易夥伴談判，包括與台灣之間「已取得許多進展」；今年底前有望達成更多貿易協議。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後關稅措施不斷，包括針對全球各國實施對等關稅，其中台灣暫時性關稅稅率為20%，台美持續談判。總統賴清德日前形容，台美關稅談判「缺臨門一腳」；美國媒體Politico報導，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。

美國一名資深官員今天在背景簡報向媒體說明美國和阿根廷、厄瓜多、薩爾瓦多及瓜地馬拉達成的貿易協議架構。被問及接下來可能達成的貿易協議，這名官員指出，美國和越南、印尼已發布聯合聲明，近期和印度之間也有許多正面進展。

官員還說：「我們和台灣已取得許多進展。」

這名官員表示，有一些協議可能在不久的將來達成，不過最終決定權仍在川普手中。

談及美國與其他國家的貿易談判，官員指出，目前已有許多正面進展，「我們可能會在今年年底前有更多（協議）」。

行政院13日表示，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

行政院發言人李慧芝指出，台美雙方談判團隊9月底完成第5輪的實體磋商後，曾再次進行視訊會議，目前正進行書面文件的交換討論，針對未來的協議先凝聚共識，一旦達成共識就會進入總結會商，達成台美的貿易協定。

對等關稅
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台美洽談投資承諾 政院：台灣模式 不能類比日韓

專家分析對美投資「台灣模式」條件大不同 以台灣利益為前提

卓榮泰：廚餘去化 長期朝堆肥化能源化等方式推動

蘇澳溪分洪道追加預算遭質疑卡關 政院：已編入明年總預算盼立院支持

相關新聞

美官員：與台關稅談判已有許多進展 年底前有望達成更多貿易協議

川習會日前落幕，台美貿易談判是否有進度？美有資深官員13日表示，美國持續貿易夥伴談判，並稱已與台灣「取得許多進展」；資深...

比照日韓模式 美要台投資額3500億美元起跳？

美媒Politico十二日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日韓協議模式投資美國，金額介於南...

【總編開箱】投資美國3500億美元起跳？台美關稅談判談了個辛酸

賴清德總統11日才透露「台美關稅談判接近尾聲」，美媒Politico便引述知情人士說法「美方要求台灣投資『介於南韓3500億美元與日本5500億美元間』」，台灣希望月底前和美國敲定協定。換算成新台幣，這筆金額高達10.8兆至17兆元。若屬實，這將是台灣經濟史上前所未見的壓力測試。

台美貿易談判 台灣投資美國金額 美媒：3,500億美元起跳

美媒Politico 12日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日、韓協議模式投資美國，台灣投...

台美洽談投資承諾 政院：台灣模式 不能類比日韓

台美談判持續進行，外媒報導，台灣將承諾對美投資金額，金額將介於日韓之間。但行政院長卓榮泰昨（13）日強調，我方談判全程以...

央行回應外界關切重點 外匯運用 沒有投資項目

外媒報導台灣將巨額投資美國，消息引起朝野關注，立委擔憂是否恐動用外匯存底？中央銀行副總裁嚴宗大昨（13）日揭示兩大原則，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。