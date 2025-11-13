學者解讀 恐怕台灣要承諾更多對美採購

美台關稅談判傳出近尾聲，美方要求台灣投資介於日本與南韓之間，亦即不少於南韓的三千五百億美元。學者判斷，台灣對美國貿易順差比日本及南韓高，如果投資金額較南韓高，恐怕還得加上更多農產品採購或進口汽車降稅，才能爭取降到百分之十五關稅。

對於在美複製科學園區經驗，學者憂心，若大批台商到美國投資，甚至未來投資重心在美國，台灣投資動能一定會被排擠，影響台灣經濟表現。

亞太商工總會執行長邱達生判斷，即使承諾大額投資，並不保證就能爭取到百分之十五關稅、且不疊加，因為台灣對美貿易順差比日本、南韓高，如果今年貿易順差又擴大，恐怕台灣還要再承諾更多採購，例如農產品及進口汽車降稅等，之前越南百分之廿的關稅就是市場完全開放，且零關稅爭取來的。

至於二三二條款與半導體相關課稅，邱達生認為應該與之前美國商務部對外宣布的原則一致，亦即只要赴美投資或規畫投資的廠商就能豁免。

中央大學經濟系教授吳大任則認為，南韓模式是很好的參考案例，南韓雖承諾對美投資三千五百億美元，但其中一千五百億美元是造船業到美國投資，另外兩千億美元則是分十年、一年兩百億美元，如此可降低對外匯市場影響，台灣若有承諾投資金額，也要注意對外匯波動影響。

對於投資方式，吳大任表示，即使把台積電投資一六五○億美元計入，還有不少金額要由其他廠商認領，或是像中油投資阿拉斯加天然氣管線，這些都要政府融資保證，但是美國製造業生產條件不好，屆時銀行是否願意承保，風險很大。

外界也擔心美國要求台灣將科學園區模式移植到美國，是否造成台灣產業空洞化？吳大任認為，供應鏈廠商聚在一起沒問題，但在台灣是有很多彈性，例如勞工工作彈性，台商到美國不見得能採相同模式，可能不小心就會踩雷，他一向反對將台灣經驗移植到美國。

吳大任表示，這幾年台灣主要民間投資都來自半導體增加設備產能，到美國投資不是一、兩年，或許川普在任期間投資重心在美國，除非有其他部分補上來，否則台灣投資動能就會出問題。