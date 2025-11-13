聽新聞
0:00 / 0:00

學者解讀 恐怕台灣要承諾更多對美採購

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

美台關稅談判傳出近尾聲，美方要求台灣投資介於日本與南韓之間，亦即不少於南韓的三千五百億美元。學者判斷，台灣對美國貿易順差比日本及南韓高，如果投資金額較南韓高，恐怕還得加上更多農產品採購或進口汽車降稅，才能爭取降到百分之十五關稅。

對於在美複製科學園區經驗，學者憂心，若大批台商到美國投資，甚至未來投資重心在美國，台灣投資動能一定會被排擠，影響台灣經濟表現。

亞太商工總會執行長邱達生判斷，即使承諾大額投資，並不保證就能爭取到百分之十五關稅、且不疊加，因為台灣對美貿易順差比日本、南韓高，如果今年貿易順差又擴大，恐怕台灣還要再承諾更多採購，例如農產品及進口汽車降稅等，之前越南百分之廿的關稅就是市場完全開放，且零關稅爭取來的。

至於二三二條款與半導體相關課稅，邱達生認為應該與之前美國商務部對外宣布的原則一致，亦即只要赴美投資或規畫投資的廠商就能豁免。

中央大學經濟系教授吳大任則認為，南韓模式是很好的參考案例，南韓雖承諾對美投資三千五百億美元，但其中一千五百億美元是造船業到美國投資，另外兩千億美元則是分十年、一年兩百億美元，如此可降低對外匯市場影響，台灣若有承諾投資金額，也要注意對外匯波動影響。

對於投資方式，吳大任表示，即使把台積電投資一六五○億美元計入，還有不少金額要由其他廠商認領，或是像中油投資阿拉斯加天然氣管線，這些都要政府融資保證，但是美國製造業生產條件不好，屆時銀行是否願意承保，風險很大。

外界也擔心美國要求台灣將科學園區模式移植到美國，是否造成台灣產業空洞化？吳大任認為，供應鏈廠商聚在一起沒問題，但在台灣是有很多彈性，例如勞工工作彈性，台商到美國不見得能採相同模式，可能不小心就會踩雷，他一向反對將台灣經驗移植到美國。

吳大任表示，這幾年台灣主要民間投資都來自半導體增加設備產能，到美國投資不是一、兩年，或許川普在任期間投資重心在美國，除非有其他部分補上來，否則台灣投資動能就會出問題。

對等關稅 科學園區模式 吳大任 經濟系
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南韓作戰指揮權移交是否為時過早？

台美關稅談判 童子賢盼雙贏：先進製程只有台灣能協助美國

台灣小學生體驗美國校園生活 校方：發掘彼此共通點

張啓楷就「台灣模式」：經濟部認美要求投資3500至5500億美元

相關新聞

比照日韓模式 美要台投資額3500億美元起跳？

美媒Politico十二日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日韓協議模式投資美國，金額介於南...

美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索

台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓三五○○億美元與日本五五○○億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未...

學者解讀 恐怕台灣要承諾更多對美採購

美台關稅談判傳出近尾聲，美方要求台灣投資介於日本與南韓之間，亦即不少於南韓的三千五百億美元。學者判斷，台灣對美國貿易順差...

張啓楷指我對美投資3,500億到5,500億美金 經濟部：尚未確認也沒簽定

民眾黨委員張啓楷13日在立法院財政委員會會議上，引述外媒Politico報導指我國在台美關稅談判裡面，對美國的擴大投資是...

張啓楷就「台灣模式」：經濟部認美要求投資3500至5500億美元

台美關稅談判近尾聲，傳出美方要求投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表...

台灣投資美國金額至少3500億美元？龔明鑫：台美談判有結果會對外說明

台美關稅談判還在進行中，外媒報導，美國要求台灣投資美國規模高於南韓的3500億美元，低於日本的5500美元，經濟部龔明鑫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。