台美貿易談判 台灣投資美國金額 美媒：3,500億美元起跳

美媒Politico 12日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日、韓協議模式投資美國，台灣投資美國金額介於南韓的3,500億美元與日本5,500億美元間，台灣方面希望本月底前與美國敲定協定。

行政院長卓榮泰昨（13）日對此表示，我方談判全程以「台灣模式」為基礎，外界流傳各種消息「均未經證實，不會影響談判內容與進度」；經濟部次長何晉滄在立法院答詢時表示，台美尚未簽定協議，仍需經過最後總結會議確認。

台日韓與美貿易協議要點

美國從8月7日起對台灣商品課徵20％對等關稅，雖然這項關稅可能遭美國最高法院推翻，台灣仍持續推動與美國的貿易協定，原因在於台灣更擔心美國商務部正在進行的調查，並依據貿易擴張法第232條對台灣在全球占主導地位的半導體產業祭出新關稅。

Politico報導，川普政府在與中國貿易戰休兵後，正加速和台灣等亞洲國家談判。台灣已持續追求和美國達成協議，因為台北當局更大的顧慮是潛在的半導體關稅。

知情人士說，台美目前正在針對協議內要求台北投資數十億美元美國的條款，進行協商，比照美方與日、韓達成的類似承諾，台灣的投資承諾金額將「介於南韓的3,500億美元與日本的5,500億美元之間」。

另一位知情人士透露，若美國政府關門近期結束，台北的目標是希望能在11月底前完成協議。但了解美台談判情況的人士不願預測談判的完成時間，因為川普在貿易協議上常臨時變卦，「我已放棄試圖預測川普究竟何時會同意」。

川普政府也持續和各國談判，包括持續和印度協商降低50%關稅、和越南磋商降低20%的關稅，在最高法院的審理帶來不確定性之際，短期內不太可能有重大突破。

卓榮泰昨表示，談判架構以「台灣模式」為基礎，由台灣廠商、產業自主赴美投資，雙方政府會針對產業設置園區；有些外界訊息未經證實，但不影響談判內容進度。