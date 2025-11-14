台美貿易談判 台灣投資美國金額 美媒：3,500億美元起跳

經濟日報／ 編譯周辰陽、記者余弦妙／綜合報導
美媒Politico 12日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日、韓協議模式投資美國，台灣投資美國金額介於南韓的3,500億美元與日本5,500億美元間。聯合報系資料照
美媒Politico 12日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日、韓協議模式投資美國，台灣投資美國金額介於南韓的3,500億美元與日本5,500億美元間。聯合報系資料照

美媒Politico 12日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日、韓協議模式投資美國，台灣投資美國金額介於南韓的3,500億美元與日本5,500億美元間，台灣方面希望本月底前與美國敲定協定。

行政院長卓榮泰昨（13）日對此表示，我方談判全程以「台灣模式」為基礎，外界流傳各種消息「均未經證實，不會影響談判內容與進度」；經濟部次長何晉滄在立法院答詢時表示，台美尚未簽定協議，仍需經過最後總結會議確認。

台日韓與美貿易協議要點
台日韓與美貿易協議要點

美國從8月7日起對台灣商品課徵20％對等關稅，雖然這項關稅可能遭美國最高法院推翻，台灣仍持續推動與美國的貿易協定，原因在於台灣更擔心美國商務部正在進行的調查，並依據貿易擴張法第232條對台灣在全球占主導地位的半導體產業祭出新關稅。

Politico報導，川普政府在與中國貿易戰休兵後，正加速和台灣等亞洲國家談判。台灣已持續追求和美國達成協議，因為台北當局更大的顧慮是潛在的半導體關稅。

知情人士說，台美目前正在針對協議內要求台北投資數十億美元美國的條款，進行協商，比照美方與日、韓達成的類似承諾，台灣的投資承諾金額將「介於南韓的3,500億美元與日本的5,500億美元之間」。

另一位知情人士透露，若美國政府關門近期結束，台北的目標是希望能在11月底前完成協議。但了解美台談判情況的人士不願預測談判的完成時間，因為川普在貿易協議上常臨時變卦，「我已放棄試圖預測川普究竟何時會同意」。

川普政府也持續和各國談判，包括持續和印度協商降低50%關稅、和越南磋商降低20%的關稅，在最高法院的審理帶來不確定性之際，短期內不太可能有重大突破。

卓榮泰昨表示，談判架構以「台灣模式」為基礎，由台灣廠商、產業自主赴美投資，雙方政府會針對產業設置園區；有些外界訊息未經證實，但不影響談判內容進度。

對等關稅
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

經濟政績壓力山大？ 傳川普急邀這些華爾街大咖共進晚餐商議

川普擬普發逾6萬元關稅分紅 白宮：正評估如何執行

要求司法部公布淫魔檔案 下周眾院表決 川普施壓議員避免公開全案

「美國沒人才」川普為H-1B辯護 格林嗆：反對被外國勞動力取代

相關新聞

比照日韓模式 美要台投資額3500億美元起跳？

美媒Politico十二日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日韓協議模式投資美國，金額介於南...

美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索

台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓三五○○億美元與日本五五○○億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未...

台美貿易談判 台灣投資美國金額 美媒：3,500億美元起跳

美媒Politico 12日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日、韓協議模式投資美國，台灣投...

台美洽談投資承諾 政院：台灣模式 不能類比日韓

台美談判持續進行，外媒報導，台灣將承諾對美投資金額，金額將介於日韓之間。但行政院長卓榮泰昨（13）日強調，我方談判全程以...

央行回應外界關切重點 外匯運用 沒有投資項目

外媒報導台灣將巨額投資美國，消息引起朝野關注，立委擔憂是否恐動用外匯存底？中央銀行副總裁嚴宗大昨（13）日揭示兩大原則，...

學者解讀 恐怕台灣要承諾更多對美採購

美台關稅談判傳出近尾聲，美方要求台灣投資介於日本與南韓之間，亦即不少於南韓的三千五百億美元。學者判斷，台灣對美國貿易順差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。