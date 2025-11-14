央行回應外界關切重點 外匯運用 沒有投資項目

外媒報導台灣將巨額投資美國，消息引起朝野關注，立委擔憂是否恐動用外匯存底？中央銀行副總裁嚴宗大昨（13）日揭示兩大原則，一是看央行有沒有對外匯市場進行調節，二則是看外匯市場供需。他說，台美關稅談判尚未定案，至於外匯存底是否受影響？則端視當時外匯市場狀況。

央行強調，運用外匯途徑有兩個，一是供應國內正當的外匯需要，一個是存放國外孳生利息。截至10月，我國外匯存底金額為6,001.97億美元。在央行的運用外匯的途徑中，並沒有「投資」項目。

嚴宗大昨日出席財委會專題報告。國民黨立委羅明才詢問，央行預計從外匯存底提撥多少比率成立主權基金？嚴宗大說，主權基金由國發會及行政院主導，央行尚未就從外匯存底提撥具體比率進行內部討論。