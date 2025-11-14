台美洽談投資承諾 政院：台灣模式 不能類比日韓

台美談判持續進行，外媒報導，台灣將承諾對美投資金額，金額將介於日韓之間。但行政院長卓榮泰昨（13）日強調，我方談判全程以「台灣模式」為基礎，企業是主體、政府是推手；台美洽談供應鏈合作，與日韓投資模式不同，無法直接類比。

行政院強調，台美談判已完成多輪磋商，現正進行協議文字確認，待雙方達成共識後將召開總結會商，預期屆時可望正式宣告成果。

台美談判台灣模式

外媒Politico引述知情人士報導，台灣承諾對美投資金額將介於南韓的3,500億美元與日本的5,500億美元，台灣方面希望在美國政府停擺結束後加速談判，力拚於11月底前達陣。事實上，先前曾傳言，台灣對美投資承諾約落在4,000億美元，但官方並未證實。

卓榮泰昨日指出，台美談判過程中，談判架構始終以「台灣模式」為核心，與美日、美韓協議並不同。「台灣模式」是由國內企業自主赴美投資布局，政府提供金融融資與信用保證，並透過台美政府合作協助產業設置園區與聚落，形成穩固供應鏈。

卓榮泰強調，企業是主體、政府是推手，台美合作供應鏈，藉由貼近市場與客戶，強化供應鏈韌性與競爭力，同時確保技術根留台灣。

行政院發言人李慧芝說，談判團隊持續爭取調降對等關稅、避免稅率疊加，並爭取232條款多項優惠。她指出，232條款影響不僅限於半導體，還包括材料與衍生產品，政府希望爭取最優惠待遇，為赴美企業營造更具吸引力的環境。

李慧芝強調，談判方向是企業自主、政府支援，形成公私協力的「產業加外交」模式。外界部分傳言並非官方訊息，「目前仍在交換文件階段，一切以正式公告為準，臆測不會影響進度。」

主責談判的行政院副院長鄭麗君日前在結束第五輪實體磋商後，回台召開記者會，並拋出「台灣模式」。據了解，台美這段時間以來持續溝通，賴清德總統、卓揆先前都表示，距離最終結果只差臨門一腳，月底前達陣確實有可能。

一位長期關注美國關稅議題的財經人士分析，不同於南韓、日本，從台灣政府說明來看，基於美國對台灣高科技製造能力的合作需求，「台灣模式」關鍵是，這是在台灣國家利益前提下的台美合作。

財經人士分析，日本政府的5,500億美元、南韓政府的3,500億美元，雖都是「投資」，但本質上其實只是「出資」，關鍵在於日韓與美方談判中，川普政府有權決定這些錢要投資在哪些項目，主導權完全由美方掌握，台灣模式則不然。