張啓楷稱承認對美投資金額 經部：不應憑空捏造

中央社／ 台北13日電

外媒報導台灣赴美投資金額介於3500億到5500億美元，台灣民眾黨立委張啓楷今天稱，經濟部次長何晉滄在立法院承認金額在此範圍。經濟部晚間澄清，何晉滄僅指尚未簽訂，籲各界發言皆應基於事實依據，不應憑空捏造。

張啓楷今天在立法院質詢時引述外媒報導，指台灣在台美關稅談判裡面，對美國的擴大投資是3500億到5500億美元，之後並指何晉滄承認金額在此範圍。

經濟部晚間將立院財委會質詢何晉滄過程以逐字稿呈現，何晉滄當場是回答「還沒有簽定，還要經過最後總結會議確認，後續若有進一步消息，行政院經貿談判辦公室會公布」。

經濟部指出，針對美媒的報導，不僅行政院已回覆，經濟部長龔明鑫下午受訪時也提到這些金額都未經確認，待台、美談判結果確認後，會由行政院經貿談判辦公室及行政院副院長鄭麗君對外說明。

經濟部表示，立法院相關備詢資料皆有錄音錄影，民眾可公開參閱，經濟部亦提供備詢逐字稿，供大眾參閱。各界發言皆應基於事實依據，不應憑空捏造。

