專家分析對美投資「台灣模式」條件大不同 以台灣利益為前提

美國總統川普日前宣稱，南韓同意支付美國3,500億美元降低關稅，大量購買美國的石油與天然氣，最後再另外加上南韓企業在美國投資超過6,000億美元。台美關稅即將進入尾聲，一位長期關注美國關稅議題的財經人士分析，不同於南韓、日本，從目前台灣政府說明來看，基於美國對台灣高科技製造能力的合作需求，我國對美關稅談判條件有自己的「台灣模式」，產業投資是由企業自主規劃，政府再協助整合民間產業的投資布局。關鍵是，這是在台灣國家利益前提下的台美合作。

財經人士說明，根據美日投資MOU資訊，日本將以現金對美投資5,500億美元；南韓則是檯面上宣稱將對美投資3,500億美元，但川普先前還有對外宣稱南韓企業在美國投資超過6,000億美元，若將兩者實際加總，將發現總體投資金額遠遠高於3,500億美元。日本政府的5,500億，以及韓國政府的3,500億，雖然都說是「投資」，但本質上其實只是「出資」，關鍵在於，在日韓與美方的談判中，川普政府有權決定這些錢要投資在哪些項目，主導權完全由美方掌握。而川普總統口中的，韓國在3,500億外將再投資的6,000億美金，則是由韓國企業直接投資，可能包含8月底李在明總統訪美時韓國企業宣布將在美國投資的1,500億美元，以及10月底APEC期間韓國企業又承諾新增的投資等。

不同於日韓，這位財經人士指出，我國在對美談判過程中，由於美方高度期待與台灣在高科技製造能力上的合作，我方明確向美方提出「台灣模式」。首先，產業投資是由企業自主規劃，依商業考量決定投資項目，政府整合民間產業布局，而非由美方指定投資標的；我國政府可透過信用保證機制，增加金融體系對企業的貸款支持，鼓勵企業赴美投資。

在打造產業聚落部分，雖然我國科學園區有其獨特性，不一定能在國外完全複製，但可以透過台美雙方政府（G2G）合作，在美國打造適合的產業聚落，而不是將台灣園區搬到美國。在談判過程中，我方也向美國正面要求，美方要設法提供土地、水電等基礎建設，以及簽證、法規環境等支持，促進產業聚落形成。

經由台美雙方政府共同協助，打造吸引企業進駐的環境，促進企業赴美投資的規劃，有利於產業聚落與供應鏈形成，進而達成台美兩國以及企業「三贏」的結果。財經人士指出，政府以「企業自主、政府支持」的模式，由台灣政府及企業主導，強調供應鏈延伸而非移轉，要求美方提供配套支持，既保護了台灣產業主體性，深化台美戰略夥伴關係，也確立台灣在全球供應鏈關鍵地位。

行政院發言人李慧芝也強調，「台灣模式」跟美日、美韓之間的投資模式，並不相同，無法直接類比。台美雙方除了洽談供應鏈合作，我國也爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款等多項關稅最優惠待遇。台美雙方談判團隊目前正進行書面文件的交換討論，針對未來的協議先凝聚共識，一旦達成共識，就會進入總結會商，達成台美的貿易協定。