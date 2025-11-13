聽新聞
0:00 / 0:00

張啓楷就「台灣模式」：經濟部認美要求投資3500至5500億美元

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。圖／聯合報系資料照

台美關稅談判近尾聲，傳出美方要求投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，經濟部次長何晉滄已經在備詢時承認，我國對美投資金額就是在這個區間，也就是行政院副院長鄭麗君所說的「台灣模式」。

美國媒體Politico昨天引述「熟悉台美關稅談判情況、獲准匿名發言的人士」說法，如果美國政府停擺能夠盡快結束，台灣希望在本月底前敲定關稅協議。另外也有知情人士在該篇報導指出，這筆投資金額的規模將介於南韓的3500億美元與日本的5500億美元之間。

張啓楷稍早受訪時表示，台美談判已經進入最後尾聲，針對美國媒體報導的投資金額，何晉滄已經在立法院答詢時承認「金額是在這個裡面」，而且這種投資模式就是所謂的「台灣模式」，亦即要把台灣的半導體產業移到美國，進行類似新竹科學園區的投資。

張啓楷指出，政府務必要把投資金額壓低，美國先前要求南韓直接投資3500億美元，南韓總統李在明直接強硬表明無法達成，後來成功爭取其中1500億美元投資美國造船業，而同時對方也願意協助建造自家核潛艦，我國必須再進一步好好爭取金額跟條件。

張啓楷質疑，如果對美投資就是所謂的「台灣模式」，我國的護國神山是否會變成「半屏山」，甚至整個半導體產業的山群都移到美國，屆時台灣將會流失多少人才與投資金額，必須特別注意相關產業是否出現空洞化。

張啓楷表示，台美談判時間已經太久，很多傳統產業在放無薪假，甚至有很多企業都倒閉，政府必須努力爭取疊加稅率再調降，同時讓先進技術不要全部移到美國，現在需要政府與民間共同努力。

不過，經濟部表示，何晉滄在答詢時並沒有承認投資金額就在3500億至5500億美元之間，而且有強調台美關稅談判內容尚未簽定，還要經過最後總結會議確認，若有進一步消息，會由行政院經貿辦公室公布，相關詢答記錄在立法院都有存檔，可供大眾參閱，各界發言應基於事實，不應憑空捏造。

對等關稅
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰化健行活動變「縣長選將大會師」 藍綠6人同框引起話題

建高鐵聯外輕軌嘉市府再槓中央 張啓楷、民間團體掛看板挺建輕軌

公教退撫修法 全教總籲停降所得替代率、返還年資補償金

凍齡金馬影后張艾嘉回嘉義市尋根 找到出生地...現況曝

相關新聞

比照日韓模式 美要台投資額3500億美元起跳？

美媒Politico十二日報導，知情人士指出，台美貿易談判中，美方要求台灣，要比照美國與日韓協議模式投資美國，金額介於南...

美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索

台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓三五○○億美元與日本五五○○億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未...

學者解讀 恐怕台灣要承諾更多對美採購

美台關稅談判傳出近尾聲，美方要求台灣投資介於日本與南韓之間，亦即不少於南韓的三千五百億美元。學者判斷，台灣對美國貿易順差...

張啓楷指我對美投資3,500億到5,500億美金 經濟部：尚未確認也沒簽定

民眾黨委員張啓楷13日在立法院財政委員會會議上，引述外媒Politico報導指我國在台美關稅談判裡面，對美國的擴大投資是...

張啓楷就「台灣模式」：經濟部認美要求投資3500至5500億美元

台美關稅談判近尾聲，傳出美方要求投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表...

台灣投資美國金額至少3500億美元？龔明鑫：台美談判有結果會對外說明

台美關稅談判還在進行中，外媒報導，美國要求台灣投資美國規模高於南韓的3500億美元，低於日本的5500美元，經濟部龔明鑫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。