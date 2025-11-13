聽新聞
傳美要求鉅額投資 政院：「台灣模式」與日韓無法類比

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院今天說明，我方談判團隊正以「台灣模式」與美洽談供應鏈合作，跟日韓投資模式並不相同，無法直接類比；台美正透過視訊、書面文件凝聚共識，達成後將進入總結會商，達成台美貿易協定。

台美關稅談判尚在進行，美國媒體Politico今引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。

行政院發言人李慧芝說，我方談判團隊正以「台灣模式」跟美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原稅率，以及232條款多項關稅優惠；232條款不只影響半導體，還有半導體衍生產品，希望爭取最優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境跟條件。

李慧芝表示，我方談判團隊已說明，供應鏈合作部分，我方多次跟國內高科技產業溝通後提出「台灣模式」，由企業基於國際佈局、需求，自主規劃到美國投資，貼近客戶增加競爭力，政府則提供金融的信保支持，也透過台美政府之間G to G合作形成產業聚落，並且向美方爭取有利的投資環境和條件，也協助相關產業在美國的有力佈局。

她強調，因此，「台灣模式」跟美日、美韓間的投資模式並不相同，無法直接類比。

李慧芝說，台美雙方談判團隊10月初結束第五輪實體磋商後，也再次進行視訊會議，現在正進行書面文件交換討論，針對未來的協議先凝聚共識，預計雙方達成共識後就會進入總結會商，達成台美的貿易協定。

對等關稅
