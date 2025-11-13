聽新聞
傳美要求台投資破10兆 施俊吉：未承諾出兵協防 應拒絕需索

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院前副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片
行政院前副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片

美國媒體報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉指出，美國在台無駐軍、無協防條約，也未承諾中國犯台將出兵協防，無理由要求台灣比照歐日韓索取鉅額投資。

施俊吉喊話，台灣政府應拒絕美國的需索，「我們這一代人有何權力能將前幾代人的積攢送給美國」？

台美關稅談判接近尾聲，美國媒體Politico今引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。

施俊吉指出，川普強迫日本投資5500億美元、南韓投資3500億美元。台灣是否也被脅迫投資美國，金額又是多少？政府從來不說。傳言金額介於日韓之間。台日韓三國之外，僅歐盟被要求投資6000億美元。美國從不諱言，凡需美國軍事保護的國家，即須掏錢投資美國。

施俊吉續指，美國敢強行需索，仗的就是，美國如果退出北大西洋公約組織，歐盟的軍事防務將鬆弛，歐盟的軍費會增加；日本需要美國的核子保護傘及美軍協防北韓與中俄；南韓仰賴美國共同抵禦北韓；而台灣則期待美國會阻止中國武力犯台。

施指出，需要美國協助是真，但美國在歐日韓皆駐紮軍隊，並簽訂協防條約，所以它們確實依賴美軍。但是美國在台既無駐軍也沒有協防條約，而且一直採取「戰略模糊」策略，從不承諾中國如果犯台，美國會出兵干涉。

他表示，理智的台灣人早已接受現實，認定自己的國家要自己保護。所以美國沒有道理要求台灣比照歐日韓，就像美國沒有道理也從來不敢要求越南、馬來西亞，以及新加坡鉅額投資美國一樣。

因此施俊吉認為，台灣必須拒絕美國的需索，因為這項介於台幣10.85兆至17.05兆的鉅資是好幾代台灣人的積蓄，「我們這一代人有什麼權力能將它送給美國人？」

對等關稅
