台美談判傳巨額投資 嚴宗大：外匯存底動用視市場而定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行副總裁嚴宗大13日赴立法院財委會報告，針對立委賴士葆質詢「台美關稅談判傳出台灣需對美投資3,000億至5,000億美元」一事表示，目前談判尚未定案，相關結果與金額傳聞皆未獲確認。外匯存底動用視市場而定。

賴士葆指出，外界盛傳台美關稅談判結果，台灣需對美投資金額高達新台幣10兆元以上，與日本投資美國5,500億美元、韓國3,500億美元的規模相近，但台灣經濟體量明顯較小，若真須如此龐大的投資，恐影響外匯存底穩定。他進一步詢問，若廠商為赴美設廠以新台幣向央行購買美元，是否會影響外匯存底？

對此，嚴宗大回應，目前台美關稅談判仍在進行，外界所稱投資金額並不清楚。他強調，外匯存底由央行負責保管與運用，是否動用外匯存底，端視外匯市場的供需情況，以及央行是否需要進場干預或調節。

