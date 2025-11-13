美媒：美台關稅談判 美要求台灣投資不少於3500億美元

美媒Politico 12日報導，儘管美國最高法院可能很快就會推翻總統川普加徵的相當大一部分關稅，白宮仍持續推進相關談判，而外國貿易夥伴也依然願意配合，包括美方正加速與台灣及其他亞洲國家的談判。

超過6位外國外交官與知情人士透露，其他政府仍在努力爭取協議，以避免川普對汽車與鋼鐵等行業加徵的關稅，以及避免針對製藥與半導體等行業揚言加徵的關稅成真；這些科目並不受最高法院挑戰影響。他們同時押注川普政府將能利用其他法律，重新施加至少部分可能被推翻的關稅。

與此同時，外國政府預期，隨著最高法院審理川普關稅權限的界限，與美方的談判將更快推進。他們押注，若法院對川普關稅作出不利裁決，可能削弱他的談判力量，使較小的經濟體有更大機會影響未來協定的走向。

根據報導，川普上周與多個中亞國家會面後，積極宣傳與烏茲別克達成一項價值數十億美元的新協議。美中貿易戰關係出現新一輪緩和後，美國政府也正加速與台灣及其他亞洲國家的談判。

儘管美國最高法院可能推翻美方對台灣出口商品課徵的20%關稅，台北方面仍持續推動與美國的貿易協定。原因在於，台灣更擔心的是，美國商務部正在進行的調查，可能依據另一項法律權限，對台灣在全球占主導地位的半導體產業祭出新關稅。

美台政府目前正就協議中要求台北在美國大筆投資的條款進行拉鋸，該條款的設計仿效美方與韓日兩國達成的類似承諾。知情人士表示，台灣的投資承諾金額將「介於南韓的3500億美元與日本的5500億美元之間」。另一位知情人士透露，如果美國政府停擺能儘快結束，台北希望能在本月底前完成協議。

報導同時指出，越南為降低20%關稅所進行的談判，同樣未因最高法院可能裁決而停滯。一名知情人士透露，越南工貿部長阮鴻延（Nguyễn Hồng Diên）10日抵達華盛頓，展開新一輪將持續到12日的會談。雖然最高法院針對關稅合法性的裁決即將出爐帶來不確定性，但美越雙方仍願意遵守預定的談判時間表，不過短期內仍不太可能有重大突破。

這位知情人士透露：「這一輪談判預期不會有最終決定。」另一位了解美台談判情況的人士也不願預測談判何時會結束，理由是川普在貿易協議上經常臨時變卦。這位人士說：「我已經放棄試圖預測川普究竟何時會同意。」