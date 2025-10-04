德州台商產業群聚成形 俞大㵢：台美關稅協定會是雙贏局面

駐美代表俞大㵢表示，美國德州已形成愈來愈大的台商產業群聚，「台美關稅協定會是雙贏局面」，台廠根留台灣，但要往世界推展，美國在高科技、AI政策的發展中，台灣也是最好的夥伴。

長榮航空在10月3日開航桃園直飛美國達拉斯的航線，並在班機抵達時，於達拉斯-沃斯堡國際機場舉行首航儀式，由長榮航空總經理孫嘉明、駐美代表俞大㵢等共同主持。

美國總統川普政府力推「美國製造」，並對其他國家進口產品課徵高關稅，愈來愈多台廠以德州為美國據點，環球晶、台灣「電子五哥」鴻海、仁寶、廣達、緯創及和碩等大廠都在德州加碼投資。

駐美代表俞大㵢受訪時表示，德州已形成愈來愈大的台商產業群聚，長榮航空開啟達拉斯直航，絕非偶然，是看準更多僑界、商界相互往返的龐大旅運需求。

他接續說，台灣廠商海外布局已見新趨勢，10年前，台灣FDI（外國直接投資）赴中國大陸的投資占了84%以上，去年只剩不到7%，反觀去年有40%的FDI是前進美國。

他表示，美國總統川普力推再次工業化，也符合台商的策略，「台美關稅協定會是雙贏局面」，台廠根留台灣，但要往世界推展，全球的需求不斷在增加，光在台灣生產不夠，要到客源最多的地方，也就是美國設廠，「美國也需要台灣，在高科技、AI政策的發展中，台灣是美國最好的夥伴」。

在AI基礎建設方面，包括星際之門、輝達、蘋果等美國旗艦企業也紛紛加大在德州投資。

行政院副院長鄭麗君近日提出，將憑藉台灣建置科學園區的成功經驗，提供投資、融資和信用擔保的優惠，協助業者在美國建立產業聚落。

台灣建置科學園區的經驗是否會落腳德州，俞大㵢表示，地點還不確定，但這個概念美方非常肯定，認為台灣不光是科學園區，還有工業區的成功經驗，把生產鏈聚集在一起是很好的概念，希望引進到美國，但也盼美方提供水電、土地上的便利、能處理相關事宜的（one stop service）一站式窗口。

他也提到，以總體趨勢來講，台美間的貿易、投資關係只會持續增加，且雙方都有利，但台灣是美國主要貿易國家中，唯一未享受避免雙重課稅待遇的國家，一旦通過，對台美業者都有利，甚至可能會吸引在別國生產、比如說墨西哥的台廠到美國來，對台美關係很正面。

俞大㵢接續說，投入工業、高科技、半導體生產，當然需要培養足夠的人力，這也是美國跟台灣之間透過大學相關聯盟一直進行的事，「不是台灣的人力跑到美國而已」，是希望培育當地人才，因應逐漸成長的工作機會。

他強調，其實不光是工業生產，台灣也有鼎泰豐這樣的軟實力，現在美國可以買到味全、義美等食品，美國也宣布台灣鳳梨可以外銷到美國。