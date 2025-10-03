快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

藍委質詢在美造「類科學園區」 龔明鑫：台積電外其他廠商難單打獨鬥

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰今率內閣團隊赴立院報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國民黨立委賴士葆問及要在美國打造類科學園區聚落，卓認為，廠商的國際布局是國家政策可協助，但要維持關鍵領先地位。經濟部長龔明鑫也說，台積電以外其他廠商難單打獨鬥。

賴士葆今質詢時問及卓榮奈同不同意台美關稅仍搞不定，是因為美國總統川普還沒跟中國國家主席習近平見面？卓榮泰說，國際局勢變化無常，美國與中國進行任何談判，「我們都無法去左右，我們只專注台美談判能否在四大原則底下守住我方立場。」

賴士葆也提及，美國海關以「強迫勞動」理由，暫扣生產「捷安特」品牌的巨大機械自行車與零組件，台中市長盧秀燕反對政府把中科搬到美國哪一州設置「類中科」。卓榮泰強調，台灣經驗可以被學習，但不可以被複製。

龔明鑫補充，先是立足台灣才能布局全球，台積電有能力可以自己去，但其他廠商如果要布局全球，無法單打獨鬥，群聚效果在其他國家先創造出來，再連結台灣才有可能成功，「但不會犧牲台灣產業，以立足台灣為優先。」

龔明鑫說，因為海外布局是廠商要有意願，那邊會賺錢、有訂單，廠商才會去，「如果他們要去，就會幫忙形塑產業聚落。當然是台美合作才能形成聚落，按照過去科技園區，政府還是有一些角色。」

卓榮泰表示，了解賴士葆的顧慮跟推測，但認為廠商國際布局是國家政策可以協助，只是要維持關鍵領先地位，不容打折。

賴士葆話鋒一轉，要求卓榮泰承諾美農產品絕對反對零關稅，像是冷凍雞腿、雞翅膀。一旁的農業部長陳駿季表示，台美有各自期待跟堅持，我國會堅持糧食安全前提下，因為零關稅還是要看對誰有利，有些原物料進來是對台灣有利，但所有品項還在談判中，還沒有辦法做最後確認。

卓榮泰表示，首先不可能全面准入且零關稅，另外談判過程中必須有取跟有捨，另外對農業發生衝擊下，農業部已有180億支持，不可能讓業者發生這樣的困難。陳也補充，還是會捍衛農民權益跟糧食安全。

對等關稅 卓榮泰 美國 賴士葆 台積電 盧秀燕 陳駿季

延伸閱讀

特別預算被砍會再補回？ 卓榮泰：不會不珍惜國家資源

美聯邦政府關門 恐卡台美關稅談判？卓榮泰：美問題不會持續太久

APEC月底登場 卓榮泰：領袖代表人選已定

【重磅快評】以MAGA詮釋台灣模式 龔明鑫是那國官員？

相關新聞

【重磅快評】以MAGA詮釋台灣模式 龔明鑫是那國官員？

行政院副院長鄭麗君昨天說明關稅談判進度提出「台灣模式」，表示台美要共同打造產業聚落，引發外界解讀；經濟部長龔明鑫今天接續...

美聯邦政府關門 恐卡台美關稅談判？卓榮泰：美問題不會持續太久

民進黨立委王定宇今質詢關切美國對等關稅，是否受聯邦政府關門影響而往後延。行政院長卓榮泰答詢說，目前最後總結性協議還有部分...

藍委質詢在美造「類科學園區」 龔明鑫：台積電外其他廠商難單打獨鬥

行政院長卓榮泰今率內閣團隊赴立院報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國民黨立委賴士葆問及要在美國打...

在美打造「類科學園區」 龔明鑫：樂於向友邦分享經驗

針對行政院副院長鄭麗君提出的產業聚落概念，經濟部長龔明鑫3日指出，台灣當然很樂意將成功經驗分享友邦，更以矽谷做比擬，指出...

鄭麗君拋「台灣模式」能說服美國？美中川習會恐添變數

台美關稅第五輪實體磋商日前落幕，主責談判的行政院副院長鄭麗君10月2日拋「台灣模式」擴大對美投資，儘管政府稱美方態度正面，但雙方要達成談判，其實還有好一段路要走，加上美中川習會將近，都為談判增添變數，且從鄭麗君言談中，也能發現台美目標仍有落差，未來如何對齊、找到共識，仍視賴政府展現智慧。

台美晶片產能五五分？ 卓榮泰：已數度重申不會答應

台美關稅第五輪實體磋商剛剛結束，行政院長卓榮泰今天在立法院表示，根據外媒報導，日本、南韓和美國談判結論出來之後，現在都有一點點不同意志表達，所以「談得快、不如談得好」，要談到最有利我國利益。至於「台美晶片產能五五分」，行政院副院長鄭麗君已數度重申，不會答應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。