藍委質詢在美造「類科學園區」 龔明鑫：台積電外其他廠商難單打獨鬥

行政院長卓榮泰今率內閣團隊赴立院報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國民黨立委賴士葆問及要在美國打造類科學園區聚落，卓認為，廠商的國際布局是國家政策可協助，但要維持關鍵領先地位。經濟部長龔明鑫也說，台積電以外其他廠商難單打獨鬥。

賴士葆今質詢時問及卓榮奈同不同意台美關稅仍搞不定，是因為美國總統川普還沒跟中國國家主席習近平見面？卓榮泰說，國際局勢變化無常，美國與中國進行任何談判，「我們都無法去左右，我們只專注台美談判能否在四大原則底下守住我方立場。」

賴士葆也提及，美國海關以「強迫勞動」理由，暫扣生產「捷安特」品牌的巨大機械自行車與零組件，台中市長盧秀燕反對政府把中科搬到美國哪一州設置「類中科」。卓榮泰強調，台灣經驗可以被學習，但不可以被複製。

龔明鑫補充，先是立足台灣才能布局全球，台積電有能力可以自己去，但其他廠商如果要布局全球，無法單打獨鬥，群聚效果在其他國家先創造出來，再連結台灣才有可能成功，「但不會犧牲台灣產業，以立足台灣為優先。」

龔明鑫說，因為海外布局是廠商要有意願，那邊會賺錢、有訂單，廠商才會去，「如果他們要去，就會幫忙形塑產業聚落。當然是台美合作才能形成聚落，按照過去科技園區，政府還是有一些角色。」

卓榮泰表示，了解賴士葆的顧慮跟推測，但認為廠商國際布局是國家政策可以協助，只是要維持關鍵領先地位，不容打折。

賴士葆話鋒一轉，要求卓榮泰承諾美農產品絕對反對零關稅，像是冷凍雞腿、雞翅膀。一旁的農業部長陳駿季表示，台美有各自期待跟堅持，我國會堅持糧食安全前提下，因為零關稅還是要看對誰有利，有些原物料進來是對台灣有利，但所有品項還在談判中，還沒有辦法做最後確認。

卓榮泰表示，首先不可能全面准入且零關稅，另外談判過程中必須有取跟有捨，另外對農業發生衝擊下，農業部已有180億支持，不可能讓業者發生這樣的困難。陳也補充，還是會捍衛農民權益跟糧食安全。