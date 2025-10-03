美聯邦政府關門 恐卡台美關稅談判？卓榮泰：美問題不會持續太久

民進黨立委王定宇今質詢關切美國對等關稅，是否受聯邦政府關門影響而往後延。行政院長卓榮泰答詢說，目前最後總結性協議還有部分還沒達成，雙方沒有談到期限，但雙方有共識盡快達成，並相信美方問題應該不會持續太久。至於是否10月底有結論，卓語帶保留「希望如此。」

立法院今天邀請行政長卓榮泰報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。王定宇今質詢說，因為美國撥款不足導致聯邦政府關門、聯邦政府75萬人暫時停擺，美國關稅已經談到最後緊要關頭，會不會因此受影響時程往後延？

卓榮泰答詢說，台美雙方已經完成最後技術性磋商，但因為技術性磋商後，雙方回去再做細部審視，因此最後總結性協議還有部分還沒達成，過去跟美方跟各國也是差不多模式，雖然現在無法預測美方國內形勢，但卓認為一個政府不會長期停滯下來。

卓榮泰指出，據行政院副院長鄭麗君帶回來的消息，雙方沒有談到一個期限，但雙方有共識盡快達成，他認為現在10月初，用10月底做想像的話，雙方政府在最後階段做可以做更多準備，且台灣產業界也都希望盡快定案下來，祝福美方政府盡快恢復正常。至於是否10月底有結論，卓語帶保留「希望如此。」

國民黨立委翁曉玲質詢問，關稅談判已經談第5次，到目前為止到底有沒有具體結論？卓榮泰答詢說，目前正進行最後總結性會議跟協議，這部分因為美方有一點內部問題稍微停頓下來，但相信他們問題應該不會持續太久，並爭取更合理的對等關稅、爭取不疊加關稅。

翁曉玲質疑，我方關稅談判過程偷偷摸摸，跟日韓、歐盟都大方揭露。卓指出，其他各國完成最後協議，全貌才會讓大家知道，台灣原本宣布的關稅是32%，後來又到20％，美方只要達到最後協議前，都有可能再調整，因此目前20％關稅是暫時性的，我方努力爭取更好，但不代表要付出非常多不合理的代價，而是希望對等關稅是雙方一種合作模式。