台美對等關稅談判 卓榮泰：盼這個月看到實質進展

中央社／ 台北3日電

美國聯邦政府因撥款中斷導致關閉，立委擔心台美對等關稅談判達成協議的時程因此往後延，行政院長卓榮泰今天表示，美國現在還有一些內部問題停頓下來，問題應該不會持續太久，「希望台美對等關稅談判在這個月看到實質進展。」

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委王定宇詢問，目前美國政府因撥款不足關係，導致聯邦政府關門停擺，會不會被美國聯邦政府影響，把台美關稅談判達成協議的時程往後延。

卓榮泰說，目前台美已經完成最後的技術性磋商，但是總結性會議達成協議還沒完成，美國與其他國家的總結會議都有一定模式，這個模式現在無法預測，美方因為國內變化情況，但他認為，一個政府不會長時間停滯下來。

卓榮泰表示，行政院副院長鄭麗君最近一次與美方磋商，雙方沒有談到最後的期限，但雙方都有共識要盡快達成，若用10月底來做個想像，足以讓雙方政府在最後階段做更多準備，達成最後協議，政府也朝這個方式進行。

王定宇追問，10月底是否有機會達成最後結論，不希望不相干事務導致期程拖延。

卓榮泰表示，希望如此，也祝福美方盡快恢復正常。

稍後質詢的國民黨立委翁曉玲，詢問目前對等關稅談判有什麼具體結論。

卓榮泰表示，鄭麗君昨天已把最後一次實體談判階段性結果向國人報告，目前還在進行最後的總結會議及協議，美國現在還有一些內部問題停頓下來，問題應該不會持續太久，希望在這個月看到實質的進展，產業跟國人都非常期待，希望趕快定案下來。

對於翁曉玲質疑美方公開資訊並未提及「暫時性關稅」字眼，質疑政府對談判內容遮遮掩掩，讓外界一頭霧水。

卓榮泰表示，美方在談判提到，達到最後協議稅率都可能在調整，我方會爭取更好，但爭取更好不代表付出非常多不合理的代價，而是雙方基於一種合作的模式，希望對等關稅是一種合作模式。

