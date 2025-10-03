在美打造「類科學園區」 龔明鑫：樂於向友邦分享經驗

針對行政院副院長鄭麗君提出的產業聚落概念，經濟部長龔明鑫3日指出，台灣當然很樂意將成功經驗分享友邦，更以矽谷做比擬，指出矽谷的成功大家都想複製，但也從未聽過矽谷被操縱，反倒更強大，所以分享科學園區的經驗反而是更正向的發展。

台美第5輪實體磋商結束，自美返台的行政院副院長鄭麗君昨天表示，已經向美方提出有別於日韓的「台灣模式」，將以企業自主規畫，搭配政府金融信保，透過台美「G-to-G」（政府對政府）模式合作，共同開發產業聚落。

對此，龔明鑫今日指出，經濟部推動的政策一向秉持總統賴清德指示，立足台灣、布局全球、行銷全世界，科學園區的發展模式是台灣產業的群聚（cluster）典範，全世界都有興趣，立足台灣後要布局全球，當然也樂於把經驗分享給有興趣的友邦。

龔明鑫也以矽谷做比喻，強調就像是矽谷很成功，那大家都想要複製或連結，但也沒有聽說矽谷因此而被操縱，反而更強大。「所以我們科學園區成功的經驗分享給友邦，甚至跟他們有更好的連結來製造，我想對於臺灣的科學園區發展，反而是更正向的發展。」

不過，龔明鑫也提到，當然每一個友邦，他們的發展模式不完全一樣，所以叫做類比，那可能有些國家他願意提供行政措施，甚至於土地，甚至於水電的設施等等一些情況，那其他國家也許條件不一樣，「所以這要看不同的國家，我們怎麼樣來做合作。」

他透露，有些國家可能願意提供行政措施、土地，甚至是水電的基礎設施等支援；但其他國家也許條件有所不同。因此，台灣會以這種「類」模式的彈性作法，來配合不同的國家，達成共同的布局和合作目標。

外界擔憂，在海外打造園區將會面臨投資規模、供應鏈效率，以及勞動文化差異等挑戰。對此，龔明鑫說，以台灣為例，大部分勞動條件都有《勞基法》在保障。雖然每個國家在勞動條件上會有差異，但基本上都是「遵循著全世界勞工的國際規範」在進行管理。他指出，在這個大原則之下，台灣將會與各個友邦進行洽談，共同商議如何具體落實符合雙方規範的勞動條件。