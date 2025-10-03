台美磋商已經完成？卓榮泰：談判已到最後關鍵時刻

有關台美對等關稅，行政院長卓榮泰3日表示，談判已經到最後關鍵的時刻，所有的細節、磋商都已經完成了，目前在等待雙方對於彼此一些條件的最後承諾，再做一個最後的總結。總結會議，會在適當的時間就出現。

卓榮泰今赴立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。

綠委吳思瑤質詢時提到，近日傳出「台美晶片生產五五分」的消息，行政院副院長鄭麗君已經說明，談判沒有觸及，我方不可能答應，也絕對沒有承諾。

吳思瑤指出，事實上，有關赴美投資，國際社會上，各個主要國家日本、韓國、德國等，這幾年對美的投資存量總額不斷攀升，世界各國都在布局全球。台灣不只不能落後，還要搶佔先機。

吳思瑤認為，她非常支持台灣模式，讓台灣成功的產業聚落，可以在全球落地，這是壯大台灣。她提問，台美「G TO G」（政府對政府）的合作模式，是否極有可能被實現？

卓榮泰答詢時表示，談判已經到最後關鍵的時刻，所有的細節、磋商都已經完成了，目前在等待雙方對於彼此一些條件的最後承諾，再做一個最後的總結。總結會議，會在適當的時間就出現。

卓榮泰也說，至於台美晶片生產五五分這件事，鄭麗君已經說過很多次了，沒有談過，沒有承諾，也不會答應。